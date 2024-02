PERNAR OBIŠAO SREDNJU POMORSKU ŠKOLU U SPLITU Kaže, obići će svako mjesto u Hrvatskoj: "Bit će biti poraženi na izborima i to je to. Represijom ne možete ništa postići"

Ivan Pernar, bivši kontroverzni saborski zastupnik u Hrvatskom saboru nastavio je svoju predizbornu turneju.

Po dobro starom običaju, i ovaj put je djecu i maloljetnike 'iskoristio' za vlastitu promociju te je stigao u Split kod Pomorske srednje škole kraj Poljuda. Oko njega su se spontano okupili učenici, s kojima je načinio nekoliko fotografija te ih čak podijelio i na svojim društvenim mrežama.

Ispred splitske srednje škole 'ulovio' ga je naš Siniša Vickov.

"Došao sam ispred Pomorske škole. Tu su dva policijska vozila, ali nakon fijaska u Sinju policija mi više ne prilazi, što znači da su shvatili da to što sam ispred škole nije njima razlog za uhićenje", kazao je Pernar.

Zašto dolazi u Split?

"Split je hrvatski grad, kao i Zagreb. I kao što sam obišao i Zagreb trebam obići Split i svako drugo mjesto u Hrvatskoj", dodaje.

"Moja poruka je raditi sklekove i plankove. Moj savjet svim mladima jest da si ne režu pimpek, a hoće li si ga oni rezati - to je njihova stvar", kazao je.

Njegove ambicije?

"Idemo na izbore za Europski parlament i ja vjerujem uspjeh. Da se HDZ mene ne boji, ovdje ne bi bilo policije", dodaje.

"Pitajte vi mlade slobodno kako reagiraju, ako smijete. Vi se bojite mlade pitati, takvo je naše drzštvo. Živimo u društvu straha, živimo u društvu gdje mladi ljudi ne mogu reći svoje mišljenje. Živimo u društvu gdje se progoni ljude zbog izražavanja mišljenja. Gdje će netko reći da su oni premladi da bi se slikali sa mnom bez suglasnosti roditelja, ali istodobno nisu premladi da bi bez te iste suglasnosti uzimali hormonalnu terapiju i išli u promjenu spola. Po mom mišljenju, ovaj sustav ima loše prioritete", kazao je.

"To pokazuje i ovo ubojstvo u Splitu. Imate narkomana koji maltretira ljude, a policija ne reagira, odnosno reagira kada je već kasno i kada je čovjek mrtav. S druge strane, kada nema ničega oni se pojavljuju i evo, dva kola su tu. Marica je došla po mene. Čemu taj strah? Što sam ja tim ljudima napravio?" pitao se.

"Ali oni će biti poraženi na izborima i to je to. Represijom ne možete ništa postići", zaključio je.

Župan Boban o Pernaru

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban u ponedjeljak se, uoči početka 26. sjednice Županijske skupštine, osvrnuo na najavljeno predavanje splitskoga gradonačelnika Ivice Puljka u splitskoj Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju, tijekom čega je spomenuo i Pernara.

"Prije mjesec dana gospodin Pernar je na području grada Splita obilazio škole i tako politički agitirao. Onda me neugodno iznenadio poziv iz nadležnog ministarstva u petak, kada su me pitali što se to događa u splitskoj Školi za dizajn. Poslali su mi i poziv u kojemu stoji da će gradonačelnik grada Splita Ivica Puljak organizirati predavanje na temu izbora i djelovanja mladih unutar izborne kampanje. Nisam mogao vjerovati što vidim jer je i zakonom zabranjeno političko djelovanje u obrazovnim ustanovama”, poručio je Boban.

Dodao je kako je ovaj poziv iznenadio i nadležnog pročelnika Đonlića, a sami roditelji su reagirali te kontaktirali nadležno ministarstvo.

Znam da svaka stranka želi popraviti svoj rejting, ali 0,3% se teško može popraviti, pogotovo na protuzakonit način. Zato u ovo predizborno vrijeme šaljem poruku svim političkim akterima: maknite ruke od djece, a poglavito maknite ruke iz obrazovnih ustanova! To je moralno neprihvatljivo”, izjavio je Boban novinarima.

Nastavnicima i profesorima je poručio da širom otvore oči i da ne dopuste nikome da ih da ih u ime politike uvlači u prljave igre.