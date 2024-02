Bobanova poruka Puljku: "Maknite ruke od djece u školama"

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban u ponedjeljak se, uoči početka 26. sjednice Županijske skupštine, osvrnuo na najavljeno predavanje splitskoga gradonačelnika Ivice Puljka u splitskoj Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju.

„Prije mjesec dana gospodin Pernar je na području grada Splita obilazio škole i tako politički agitirao. Onda me neugodno iznenadio poziv iz nadležnog ministarstva u petak, kada su me pitali što se to događa u splitskoj Školi za dizajn. Poslali su mi i poziv u kojemu stoji da će gradonačelnik grada Splita Ivica Puljak organizirati predavanje na temu izbora i djelovanja mladih unutar izborne kampanje. Nisam mogao vjerovati što vidim jer je i zakonom zabranjeno političko djelovanje u obrazovnim ustanovama”, poručio je Boban.

Dodao je kako je ovaj poziv iznenadio i nadležnog pročelnika Đonlića, a sami roditelji su reagirali te kontaktirali nadležno ministarstvo.

„Znam da svaka stranka želi popraviti svoj rejting, ali 0,3% se teško može popraviti, pogotovo na protuzakonit način. Zato u ovo predizborno vrijeme šaljem poruku svim političkim akterima: maknite ruke od djece, a poglavito maknite ruke iz obrazovnih ustanova! To je moralno neprihvatljivo”, izjavio je Boban novinarima.

Nastavnicima i profesorima je poručio da širom otvore oči i da ne dopuste nikome da ih da ih u ime politike uvlači u prljave igre.