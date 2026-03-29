Ovo je "kraljević iz Hajduka". Bio je simbol jedne generacije, ali nije postao ono što su mu svi predviđali

Na današnji dan 1982. godine rodio se Mario Carević

Mario Carević danas slavi 44. rođendan, a kao da je jučer bilo kad su ga kao dječačića slikali s prvom momčadi "Uranije" iz Baške Vode, dok je trčkarao za loptom po Bučini, a "Uraniju" vodio njegov tata Slobodan, legenda baškovoškog nogometa. Danas je Mario uspješan trener "Gorice", a taj je put započeo još od slovenske Krke, pa Šibenika... Hajdukovo dite iz one odlične generacije Pletikosa, Andrić, Sablić, Deranja... možda zadnje velike generacije iz Hajdukove omladinske škole i one titule Vulićeve i Šurjakove osvojene u Varaždinu, pohoda Torcide u taj barokni grad i pjesme "Jedan mali Zeko, prvenstvo traži svud", dok se u toj predivnoj noći, na svim gradskim okupljalištima po Splitu, od Rafe do Bambija, slavilo svoje prvake.

Nekako je najviše u tandemu bio s prijateljem i čudesnim igračem Darijom Srnom i trebali su zajedno predvoditi "bijele" putevima slave, ali život i nogometni putevi odredili su drukčije. Dario Srna ostavio je nemjerljiv pečat i u reprezentaciji, kao kapetan i glavni igrač, jedan od najboljih nogometaša koje je Hrvatska ikad imala.

Osvajao je Srna i Kup UEFA sa svojim Šahtarom, a Marija je, pak, put vodio od saudijskog Ittihada, preko Stuttgarta, belgijskog Lokerena...

Ali vraćao se Hajduku kad je trebalo i predvodio bijele momke.

Autor ovog teksta sjeća se prvog gola Marija Carevića na Poljudu; bilo je to na onu branku prema sjevernoj tribini iz slobodnog udarca, baš onako nekako splitski, hajdučki, rekli bismo jerkovićevski.

A te su sezone došli mađarski Ferencváros i španjolska Mallorca, vatreni su se vratili u Hajduk, a Mario počimao u prvih jedanaest.

Pa tako autor pamti i sjedeljku u jednom splitskom lokalu jedne ljetne noći 2002., kad je pobijeđena Mallorca s Nadalom i nizom španjolskih i argentinskih reprezentativaca, i kako se Mario na poluvremenu obratio jednom Aljoši Asanoviću: "Aljo, oćeš li ulazit?" "Oću, brate, ali nećeš ti vanka, želim igrat s tobom." Dok mu je prijatelj Vušković, hajdukovac od itekakvog kolina, pridodao: "Ma, Carević je prvi igrač!"

Mariova hajdučka priča ostala je nekako nedorečena, kako to obično i biva s našom dicom s Poljuda i Staroga placa, kojima je bijeli dres iznad svega. Nogometni kraljević nije postao Car, kako ga zovu Splićani i prijatelji.

"Makarski Rico", kako ga je Slaven nedavno nazvao, sa puno dalmatinskog špirita, ali prije svega odmjeren i elokventan obiteljski čovjek, suprug ugledne liječnice, vrhunski TV komentator i često spominjano rješenje na klupi Poljuda, jednog dana.

Sad koliko je makarski, koliko breljanski, a koliko baškovoški, što nam nekako najprirodnije izgleda, ostavljamo raspravama nogometnih mudraca pod legendarnom baškovoškom goricom.

Jer prve korake imao je u pionirima "Uranije", na tamošnjoj Bučini, gdje je i tata Carević bio legendarni napadač, jedne od najvećih generacija ovog malog, a velikog kluba, kasnije uspješan trener i šef Omladinske škole Uranije, kluba koji je 2022. proslavio svoju stotu obljetnicu.

Znamo da je Mario Carević, hajdukovo dite, odraslo u Poljudu, rekli bismo, poznaje svaku travku, jer ostao je nekako nedorečen onaj njegov prvi slobodnjak, koji je naslućivao novog hajdukovog fantazista, i sigurni smo da je riječ o kvalitetnom treneru i da će, a ne znamo kad, opet doći Hajduku svom.

Sretan rođendan, Care!