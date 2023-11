OTVOREN DEVETI GRAND GOURMET Uz Poetica gin, zasjali konobari, baristi i barmeni, a iz TZ Split poručuju: "Uzdić ćemo se tamo gdje zaslužujemo - na vrh svjetske gastronomije"

Uz brojne uzvanike, craft ginove Poetica i nekoliko glazbenih brojeva Albine Grčić, u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu u utorak navečer otvoren je Grand Gourmet 2023 - festival i međunarodno natjecanje konobara, barista, barmena i restorana.

Manifestacija će od srijede do petka u Le Meridian Lav hotelu ponuditi uz natjecanja i brojne popratne programe za promociju ugostiteljskih zanimanja, destinacije i sustavno unaprjeđenje turističke ponude. Između ostalog čitav niz majstorskih radionica i edukacija otvorenih za posjetitelje uz prethodnu prijavu.

„Glavni cilj nam je promocija, edukacija, usavršavanja ugostiteljskih djelatnika, njihovih znanja i vještina. Grand Gourmetom nastojimo odgovoriti izazovima turističke sezone koja je pred nama, navaljujemo nove trendove, stvaramo prilike koje možemo iskoristiti da budemo još bolji i uspješniji. Donosimo nova znanja koja će nam tijekom festivala predstaviti vrhunski profesionalci ugostiteljskih zanimanja“, kazala je na svečanosti otvaranja organizatorica Alma Harašić Bremec.

Festival organizira udruga Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija (ŠKMER) uz podršku Ministarstva turizma i sporta, turističkih zajednica Splitsko-dalmatinske županije, grada Splita i općine Podstrana te drugih partnera.

Grand Gourmet pokrenut je 2015. godine u Makarskoj, a posljednje četiri godine domaćin ovom festivalu je grad Split, odnedavno i Općina Podstrana, a sve kako bi se konobari, baristi, barmeni, turističko ugostiteljske škole i najbolji timovi hotela i restorana okušali u nizu natjecateljskih vještina te dokazali u onome što izlazi iz prosječnosti i okvira, u onome kad se poziv zaista živi.

„Poznato je da je Split grad bogate prirodne i kulturne baštine, grad sporta, ali isto tako i iznimne hrane i vina, kao i iznimnog bogatstva u prezentaciji… Uz vaše znanje i uz pomoć mentora bit ćemo još bolji te se pozicionirati na sam vrh turističkih karti svijeta. Ono što nas krasi jest naša tradicija, želimo je baštiniti za naše buduće naraštaje. Upravo će nas ona definitivno razlikovati od konkurencije. Što se tiče pozicioniranja na svjetskim gastronomskim kartama, već ste u samom vrhu, stoga mi je osobita čast i zadovoljstvo što sam dio ove priče od samog početka. Hvala svima koji su doprinijeli da iz dana u dan rastemo i da budemo bolji“, istaknula je Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice grada Splita na početku Grand Gourmeta.

Na svečanosti okupljene je pozdravila i Ivana Vladović, direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije. Obratila se mladim natjecateljima na kojima je budućnost domaće eno-gastronomije.

„Ima li išta ljepše nego pričati o Dalmaciji, spizi, pjesmi…Splitsko-dalmatinska županija ponosna je na svoju nasljeđe povijest, na onu kaplju ulju, čašu vina, kad se nakon branja maslina isiječe panceta, kad se skuha teća tinguleta, kad svi sjednemo za stol, družimo se, razgovaramo. No bez vas mladih, profesionalaca ta cijela priča nema budućnosti, prenosimo lijepe priče o našoj Dalmaciji i gastronomiji, a mi ćemo kao turistička zajednica pomoći da se uzdignemo tamo gdje zaslužujemo .- na vrh svjetske gastronomije. Učite, trudite se, budite na ponos svojim roditeljima, Dalmaciji i, prije svega, sebi“, poručila je Vladović.

Ivo Bilić, ravnatelj Turističko ugostiteljske škole Split i voditelj velikog EU projekta Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu u Splitu kojim se reformira obrazovni sustav, najavio je na svečanosti kako će iduće školske godine stasati nova zgrada škole za obrazovanje budućih turističko-ugostiteljskih djelatnika.

„Imat ćemo mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja, unutar kompleksa nalazit će se mali hotel i tri restorana za edukaciju, ali i poslovanje. Tu ćemo graditi izvrsnost i kvalitetu na najvećoj razini“, rekao je Bilić.

"Sunce, more, kulturna baština i altruistički umjetnik"

Župan Blaženko Boban poručio je sudionicima da „iskoriste“ priliku za usvajanje znanja od iskusnih gastro umjetnika narednih dana koje je ŠKMER okupio na festivalu. Istaknuo je na svečanosti da su takvi ljudi jedan od tri nosiva stupa kojima pripisujemo ekspanziju turističkih usluga.

„Jedan je sunce i more, drugi je kulturna baština s prirodnim ljepotama koje imamo, treći je stup čovjek – altruistički umjetnik. Tako nazivam gastro umjetnike u Splitsko-dalmatinskoj županiji zbog svega što posljednjih godina postižu u sferi turizma kroz gastronomiju i ugostiteljstvo. Sve više turista dolazi i vraća se upravo zbog čovjeka, njegova osmijeha, lijepe riječi. Rijetko se gdje može vidjeti da vrhunski chefovi, barmeni, konobari i drugi turistički djelatnici prenose znanje s toliko ljubavi mlađima, i to ne zato što ga drugdje nemaju, već zato što naši ponajprije žele dobro svom kraju i toj, za njega primarnoj, gospodarskoj grani. U više sam se navrata uvjerio kako su naši altruistički umjetnici uistinu dominantni te koliko su gastronomija i enologija napredovale otkad je Hrvatska samostalna“, kazao je župan Splitsko-dalmatinske županije.

Ispred ocjenjivačkog žirija okupljenima se obratio prof. Mario Pavić, nastavnik ugostiteljske grupe iz Srednje škole Blaž Jurjev Trogiranin. Dugogodišnji je ugostitelj i jedan od glavnih pokretača natjecanja turističko-ugostiteljskih škola na festivalu.

"Prije devet godina vrlo skromno krenuli s Grand Gourmetom, ali smo bili ustrajni te smo ulagali u kvalitetu i motivaciju svih sudionika od poslodavaca, učenika i strukovnih nastavnika. Svake godine smo nastojali dovesti zanimljive predavače koji su nam prepričavali svoja iskustva, ali i one koji su proveli master clasove na svjetskom nivou. Na festivalu fokusiramo se najviše na učenike jer bez njih nema pravih temelja budućeg ugostiteljstva. No, i poslodavci moraju ulagati u svoja znanja jer u nedostatku domaće radne snage kako bi se zadovoljile potrebe tržišta, zapošljavaju se ljudi iz inozemstva koji puno puta nemaju adekvatnu razinu znanja te ih poslodavac mora uvesti u posao“, kazao je Pavić, voditelj stručnog ocjenjivačkog žirija.

Predstavljen i nagrađivani craft džin Poetica

Grand Gourmet svake godine nastoji i predstaviti iznimne pojedince i timove, kao i vrhunske proizvode s pričom koji imaju svjetske reference, a to je ove godine vrgorski u svijetu nagrađivani craft džin Poetica.

Predstavljeno je pet 5 etiketa džina; višestruko nagrađivani Poetica Origin London dry gin, nastao fuzijom borovice, citrusa s otoka Vida i doline Neretve, aromatičnih trava Biokova i izvorske vode, a mogla se kušati o Poetica Winter ballad, zimsku poslastica okusa božićnog kolača s dodatkom jestivih zlatnih pahuljica.

Treći džin s otvaranja Grand Gourmeta bio je Poetica Summer sonnet; gin infuziran vrgoračkim jagodama, a zatim i Poetica Special Barrel aged limited edition, Old Tom stil gina, odležan u hrastovim bačvama u kojima je vrgorska vinarija Gašpar barikirala svoje vino trnjak. Peti džin s kojim su se predstavili bio je Poetica Olive infused gin.

Posebna edicija Poetica gina nastalog kao službena žestica za 6. po redu Svjetsko prvenstvo u branju maslina na otoku Braču. Za Grand Gourmet osmišljeni je i pet originalnih kokteli s Poetica džinovima.

„Biti dijelom ove manifestacije koja u svakom smislu promiče izvrsnost, koja nam daje mogućnost da radimo s najboljima i da učimo od najboljih u svakom je slučaju privilegija. Nama je dokaz da smo na dobrom putu te da kada ne radite kompromise oko proizvoda koji imate, kada imate dosljednu i zanimljivu priču u relativno kratkom roku možete hobi pretvoriti u potencijalno održiv poslovni model. Grand Gourmet ima kapacitet za isproducirati više priča na ovakav način, pri čemu daje okvir, potrebne alate i znanja profesionalcima kako bi bili još više profesionalni, odnosno još bolji u svom poslu. ŠKMER na tome radi godinama, a mi ostali samo se trebamo prepustiti i sve će doći na svoje mjesto“, rekao je Drago Nosić ispred vrgorske destilerije Poetica.

Prijave za edukacije Grand Gourmet 2023 dostupne su na slijedećem linku.

Raspored edukacija i aktivnosti na Grand Gourmet 2023

SRIJEDA, 15. studenoga,

9:00 - 13:00 Sudački seminar za ocjenjivače na kuharskim natjecanjima

11:00 - 18:00 Natjecanje konobara

11:00 - 18:00 Natjecanje Chef’s table

13:00 - 18:00 Natjecanje sinkronizirano posluživanje - timsko natjecanje konobara

13:00 Master Class: Razvoj gastronomskih brendova, Karin Mimica

15:00 Master Class: Akademija rezanja dalmatinskog pršuta, Stevo Karapandža i Mate Lukin

17:00 Master Class: Sljubljivanje dalmatinskog pršuta i vina, Mate Lukin i Damir Zrno

18:00 Master Class: The perfect cocktail - Stvaranje balansiranog koktela kroz četiri elementa, Dario Grabarić

19:00 Proglašenje pobjednika

ČETVRTAK, 16.studenoga,

10:00 Master Class: Sljubljivanje zlatnih maslinovih ulja, Pjero Zekan

11:00 - 18:00 Natjecanje Chef’s table

11:00 - 18:00 Natjecanje barmena u kategoriji short drink i sinkronizirani koktel

11:30 Think Tank: Uključivanje lokalnog stanovništva u ugostiteljstvo i brendiranja turističke destinacije kao sezonske ili cjelogodišnje gastro destinacije, Ivan Cvitanić

13:00 Natjecanje konobara

13:00 Master Class: Vinsko putovanje i sljubljivanje s najpoznatijim načinima pripreme ribe, Damir Zrno i John Wulff

15:00 Radionica: Kave i trave, Tomislav Stančić

16:00 - 19:00 Sudački seminar za ocjenjivače na natjecanjima barista

17:00 Radionica: Izrada craft gina inspiriranog autohtonom Dalmacijom, Jelena Majić Nosić

19:00 Proglašenje pobjednika

PETAK, 17.studenoga,

10:00 - 13:00 Sudački seminar za ocjenjivače na natjecanjima barista

10:00 Edukacija: Exceptional dining experience: Gospodin Konobar, Mario Pavić

11:00 - 18:00 Natjecanje Chef’s table

13:00 - 18:00 Natjecanje barista

13:00 Edukacija: Sljubljivanje vina s desertima, Ivana Bradarić i Damir Zrno

14:30 Radionica: Njegovo veličanstvo Whiskey, Nikola Merdović i Rajko Mijač

16:00 Master Class: Potencijal sezonskih namirnica u izradi koktela, Tomislav Biluš

17:00 Master Class: Dekonstrukcija koktela sa sastojcima iz kuhinje, Josip Mikulić

18:00 Radionica: Welcome to The Singleton, Teja Lovrešnčak

19:00 Proglašenje pobjednika