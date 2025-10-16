Od 10 tisuća škverana, njih 340 je u listopadu 1990. potpisalo lojalnost i pripadnost hrvatskoj policiji

U srijedu, 16. listopada 2025., obilježava se 35. obljetnica osnutka II. policijskog bataljuna rezervnog sastava MUP-a, poznatog kao Škverski bataljun – prve legalne oružane postrojbe u Splitu i jedne od prvih u Hrvatskoj.



Bataljun je osnovan u krugu Brodograđevne industrije Split 1990. godine, kada je tek nekolicina odlučnih i hrabrih radnika – njih 340 od gotovo 8.000 muškaraca koji su svakodnevno ulazili u škver – potpisala lojalnost tada jedinoj mogućoj hrvatskoj legalnoj formaciji: MUP-u Republike Hrvatske.

Obilježavanje će započeti u 11 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen-obilježja u Parku hrvatskih mučenika u Brodosplitu, nakon čega će uslijediti druženje u muzeju Brodosplita uz prigodnu izložbu fotografija i projekciju filma „Škverani za Domovinu“.

Početak otpora iz škverske radionice

U vrijeme kada su se u Hrvatskoj tek počeli nazirati obrisi sukoba, radnici Brodosplita nisu čekali. Dok su se iz Lore, tada pod zapovjedništvom JNA, promatrali svaki njihov pokret, škverani su se sami organizirali i počeli izrađivati oružje.



Kroz mrežu sindikata, aktivista i domoljuba, unutar škvera su se tajno izrađivale ručne bombe “škveranke”, improvizirane mine, pa i prvi oklopni transporteri i oklopni vlak, ponos splitske ratne industrije.

Formacijski, bataljun je imao tri satnije pod zapovjedništvom pok. Stipe Bilokapića, uz njegove zamjenike Josipa Tešiju i Jakova Guića. Postrojba je od siječnja do svibnja 1991. čuvala ključne objekte u Splitu, Solinu i Kaštelima, sprječavala izlazak vojske iz Lore, kontrolirala prometnice i sudjelovala u akcijama poput “Kaštel Sućurca”, “Resnika” i “Kineskog zida”.

Od Škverskog bataljuna do 114. brigade ZNG-a

Već 1. lipnja 1991. Škverski bataljun prerasta u 114. brigadu Zbora narodne garde, prvu pričuvnu brigadu u Republici Hrvatskoj. Iz škvera su tada prema bojištima krenuli i mnogi koji će proći najteže ratne putove – od Svilaje i Čavoglava do juga Hrvatske.



Mnogi se nisu vratili. Na spomeniku u Parku hrvatskih mučenika uklesana su imena dvadeset poginulih škverana, među njima i Ante Bužančić, koji je ratni put započeo 16. listopada 1990., a poginuo 17. listopada 1995. kao pripadnik Antiterorističkog voda 72. bojne Vojne policije – zabilježen kao posljednji poginuli hrvatski branitelj u Domovinskom ratu.

Danas – čuvari uspomene i istine

Danas, 35 godina poslije, Udruga veterana Domovinskog rata “Brodosplit” na čelu s predsjednikom Goranom Kosorom i dalje neumorno radi na očuvanju sjećanja na Škverski bataljun.

Podizanje spomenika, uređenje Muzeja Domovinskog rata u škveru, postavljanje spomen-ploča i povratak oklopnog vlaka u Park hrvatskih mučenika samo su dio aktivnosti kojima ova udruga čuva povijest i prenosi je na mlade.

„Krenuli smo prvi – i to nas obvezuje“, stoji u predgovoru brošure posvećene 30. obljetnici bataljuna.

I doista, hrabrost škverana bila je početak jedne veće priče – priče o otporu, domoljublju i stvaranju slobodne Hrvatske.

Program obilježavanja – 16. listopada 2025.

