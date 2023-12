Novi snažni potres pogodio Filipine!

Oko 21 sat novi potres je pogodio Filipine! Prema podacima EMSC-a, dogodilo se snažno podrhtavanje magnitude 6.8 stupnjeva po Richteru, a epicentar potresa bio je na filipinskom otoku Mindanao.

Uz to, kako se doznaje na stranicama EMSC-a, potres je bio na dubini od 33 kilometara. Dobra je vijest što ovaj put nije objavljena opasnost od tsunamija.

Podsjetimo, jučer je isto područje pogodio jak potres čija je magnituda iznosila 7.5 po Richteru i tada je bilo izdano veliko upozorenje na tsunami.

#Earthquake (#lindol) possibly felt 1 min 16 sec ago in #Philippines. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/BBIFptgxPy

— EMSC (@LastQuake) December 3, 2023