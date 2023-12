SNAŽNI POTRES POGODIO FILIPINE: "Tsunami će uskoro pogoditi Filipine i Japan"

Potres magnitude 7.5 pogodio je otok Mindanao na Filipinima, priopćio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Potres je bio na dubini od 63 kilometra, a očekuje se da će tsunami uskoro pogoditi Filipine i Japan, javlja Reuters.

Filipinska seizmološka agencija PHIVOLCS rekla je da bi valovi tsunamija mogli pogoditi Filipine do ponoći po lokalnom vremenu (17:00 po hrvatskom vremenu) i mogli bi trajati satima.

Japanska televizija NHK rekla je da se očekuje da će valovi tsunamija visoki do jednog metra doći do zapadne obale Japana malo kasnije - do 1:30 ujutro u nedjelju (17:30 po hrvatskom vremenu u subotu), prenosi Index.

Geografski institut SAD-a procijenio je da je potres bio magnitude 7.6 i dubine od 32 km.