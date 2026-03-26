Nevrijeme zahvatilo Hrvatsku: Kolnici skliski, promet otežan, bura i snijeg stvaraju dodatne probleme

Hrvatsku je zahvatilo najavljeno pogoršanje vremena, a nepovoljni vremenski uvjeti već stvaraju poteškoće u prometu diljem zemlje. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu Hrvatske, a zbog mjestimice obilnijih oborina moguća su i zadržavanja veće količine vode na cestama.

Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK), u priobalju puše jak vjetar, zbog čega su na snazi zabrane za pojedine skupine vozila. U Gorskom kotaru i Lici, gdje su prisutni snijeg i zimski uvjeti vožnje, dodatno su uvedena ograničenja za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.

Zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 Rijeka–Zagreb i državnoj cesti DC3, trenutno ne postoji slobodan cestovni pravac za teretna vozila iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Istri, kao ni u suprotnom smjeru. Na terenu su ekipe zimske službe koje čiste i posipaju kolnike, no promet je mjestimice usporen upravo zbog njihovog rada.

Istodobno, u Dalmaciji prevladava jugo koje donosi kišu, a ponegdje i izraženije pljuskove s grmljavinom. Ciklonalni centar trenutačno se nalazi nad sjevernim Jadranom, dok je podno Velebita već zapuhala bura koja će se tijekom noći postupno širiti duž cijele obale.

Snijeg je zasad zabilježen samo u višim planinskim predjelima Dalmacije, uglavnom iznad 1500 metara nadmorske visine. Lokalno su zabilježene i nestabilnosti – primjerice, u Kaštelima je padala krupa.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i prilagodba brzine uvjetima na cestama, uz praćenje najnovijih informacija o stanju u prometu.