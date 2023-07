NASTAVLJA SE TRAKAVICA OKO IZBORA RAVNATELJA U SPLITSKOJ ŠKOLI Nakon bivše ministrice, oglasio se i član Školskog odbora: "Bit ću protiv!"

Prije koji dan pisali smo o tome kako ravnatelj OŠ Pujanke Mate Glavinović odlazi u mirovinu nakon 42 godine radnoga staža. No, tu ne bi bilo ništa sporno da na njegovo mjesto ne dolazi - njegov sin. U fotelji ravnatelja uskoro bi se trebao naći Branimir Glavinović.

Zanimljivo je i da je prije dvije godine u OŠ Pujanke stigla i nećakinja ravnatelja Mate Glavinovića. Ona je stigla kao profesorica informatike na neodređeno - nepuno radno vrijeme da bi se prošle godine otvorilo radno mjesto u razrednoj nastavi (jedna od učiteljica odlazi u mirovinu) te je nećakinja ustoličena na njeno mjesto, a koja je tada kao djelatnica škole (predajući informatiku) automatski imala prednost pri zapošljavanju na puno radno vrijeme.

O slučaju se oglasila i bivša ministrica školstva Blaženka Divjak koja je izmeđuo ostalog kazala kako je ljuti kada ljudi kažu da je zapošljavanje po vezi u školama kod nas normalno i da se tu ništa ne može.

"Ne može se zato što velika većina o tome šuti i time prihvaća pod normalno. Pa i sugovornici (npr. sindikalni povjerenik) u ovim objavama govore o tim pojavama kao "normalnima" umjesto da prijave nadležnim tijelima (ovdje Prosvjetnoj inspekciji) po službenoj dužnosti sindikalnog povjerenika, člana školskog odbora, zaposlenika škole.

Nadalje, u ovom i sličnim slučajevima "nasljeđivanja" rukovodeće pozicije u javnim i državnim službama i poduzećima, ako i nije prekršena zakonska norma, sigurno je da ovo nije niti moralno niti etično. Kada bi se i analizirali detaljnije ovakvi slučajevi gotovo sigurno bi se našla, ako ništa drugo, neopravdana "pozitivna diskriminacija" rođaka. Zato je o ovakvim slučajevima važno javno i argumentirao govoriti.

Što je ovaj sin, kandidat za ravnatelja trebao napraviti? Ako je već imao ambiciju biti ravnatelj, mogao se na ravnateljsko mjesto prijaviti u nekoj drugoj školi ili ako je baš želio ostati u ovoj, propustiti jedan mandat pa se javiti za nekoliko godina dok se još malo dokaže kao učitelj izvan očevog okrilja", smatra biša ministrica školstva.

Član Školskog odobra obrazložio svoju odluku: "Bit ću protiv!"

Frane Bešker, član Školskog odbora ove škole, odgovorio je na ministričinu poruku odnosno postavio je neka nova pitanja.

"Član sam Školskog odbora navedene škole i dostavljam Vam svima neka pitanja i odgovore koja nisu izašla u medijima.

Možete li nam reći što se događa u OŠ Pujanki?

Trenutno je završen natječaj za izbor novog ravnatelja OŠ Pujanki gdje je jedini kandidat sin aktualnog ravnatelja.

Zar ne postoji interes za ravnateljsku poziciju?

Smatram da itekako postoji, ali je natječaj objavljen isključivo u Narodnim novinama i na web stranici škole. Doslovce skriveno. Šansa da će netko izvan škole znati za natječaj je iznimno mala.

Koje je Vaše mišljenje u vezi same situacije?

U ovom trenutku osobno ću biti protiv izbora prijavljenog kandidata. Ne zato što je prijavljeni kandidat sin aktualnog ravnatelja nego zbog toga što je više stvari sporno u vezi ovog natječaja.

Što je sporno u vezi natječaja?

Prvenstveno je sporno to što je natječaj objavljen samo u Narodnim novinama i na web stranici škole u rubrici natječaji, pri dnu stranice, u potpunosti nepregledno. Po meni natječaj je trebalo objaviti na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i portalima za zapošljavanje poput MojPosao kako bi se došlo do što većeg broja ljudi koji bi onda, ako su zainteresirani, podnijeli svoje prijave na natječaj za izbor ravnatelja škole. No, to nije bilo u interesu. Nadalje, ravnatelj Vam to nije spomenuo, ali gospodin Glavinović nije dobio potrebnu suglasnost za produženje ugovora o radu i zato je bilo potrebno raspisati natječaj za novog ravnatelja. To što je sve vremenski tempirano i sin mu je jedini kandidat u mene izaziva ozbiljnu sumnju.

Na što sumnjate?

Netransparentnost u najmanju ruku. Otac je sina u ovom slučaju pripremio, informirao i obavijestio o natječaju. Drugi nisu imali takav primat. Osobno je najavio sina kao kandidata s kvalifikacijom da se radi o 'menadžeru'.

Napominjem još jednom ono što se i u medijima pisalo. Ravnatelj je sina ranije i zaposlio u školi. Kakvo je Vaše mišljenje o aktualnom ravnatelju i zašto smatrate spornim da ga zamijeni sin? Ne družim se privatno s ravnateljem pa to ne mogu komentirati. Ono što osobno u vezi njega gledam i o čemu mogu govoriti je isključivo njegov pristup i rad.

Ono što meni nije bilo profesionalno od ravnatelja je 'zivkanje' drugih članova Školskog odbora s navođenjem da sam član HDZ-a (nešto u smjeru ''kukolj u žitu'') jer sam se na sjednicama zalagao za poboljšanje rada Školskog odbora. Ravnatelj je inače član SDP-a i bivši vijećnik Gradskog vijeća Grada Sinja. Zanimljivo mi je to kako ljudi ako su članovi određene stranke, odmah ako nisi uz njih i bespogovorno ne dižeš ruke kako im paše, svrstavaju te u članstvo najveće konkurentske stranke. To sam doživljavao i od drugih pripadnika određenih stranaka, ali nisam član niti jedne stranke. Ako budem u budućnosti, znat će se javno. Neću se skrivati od toga.

Ravnatelj je i mene osobno zvao na mobitel prije sjednica, ali sam rekao i svojim nejavljanjem pokazao da nisam osoba na koju je moguće izvršiti bilo kakav pritisak i utjecati na odluke. Ne padam na ulizice i slatkorječivost, a nisam ni naivan i glup.

Ravnatelj je primjerice bio vidno uznemiren prilikom donošenja Školskog kurikuluma. Sjednica je sazvana 6. listopada prošle godine, a obveza usvajanja Školskog kurikuluma je do 7. listopada. Tada su bili odsutni određeni članovi Školskog odbora i odluka je ovisila o svim prisutnima na sjednici, ali iako je dosta nedostataka u radu, bio sam odgovoran i podržao sam navedeni dokument, iako bi neusvajanjem tog dokumenta bila osnova i za pokretanjem smjene samog ravnatelja.

Prijenos mandata s koljena na koljeno

Što se tiče prijenosa mandata s oca na sina, Bešker isto smatram spornim jer ponavlja natječaj proveden tako kako je proveden i to nije u redu zbog već ranije navedenih razloga.

"Jednostavno nije čista situacija. Ono što se radilo u Školskom odboru jest primjerice da je ravnatelj određene članove dovodio u zabludu pa sam tako na 18. sjednici održanoj 30. 9. 2022. detaljno razjasnio nizom pitanja kako ravnatelj nije član Školskog odbora. Na istoj sam sjednici govorio i o dostavi materijala i podvukao zaključak predsjednici Školskog odbora da svjesno krši Statut i Poslovnik, na što sam dobio potvrdni odgovor jer da jednostavno nije moguće materijale dostavljati na vrijeme. Bilo je tu i zanimljivih anegdota na samom početku rada Školskog odbora nakon imenovanja predstavnika osnivača gdje su pozvane osobe od strane ravnatelja koji nisu članovi Školskog odbora podizali ruke prilikom glasanja kako bi se stvorio privid nadmoćnosti predstavnika škole, iako je predstavnika iz redova škole troje, predstavnika osnivača isto troje i jedan predstavnik roditelja.

Sumnja u vezi provedbe ovog i ostalih natječaja u ovom sazivu mi je i zbog toga što bi ravnatelj doslovno podivljao kada su natječaji u pitanju. Povjerenstvo za provedbu natječaja imenuje ravnatelj, testiranja su usmeno i sklonost manipulacijama su ogromne. Zbog toga sam na 18. sjednici primjerice tražio i da nam ravnatelj prilikom natječaja dostavlja iscrpnu dokumentaciju. Od kuverte do svih dokumenata u prijavi, a ne samo rang listu kandidata. To nije najbolja kontrola, ali barem se mogu usporediti životopisi i rad te izabrani kandidat. Dogodilo se primjerice da se zaposlilo na voditeljskom radnom mjestu osoba tek izašla s fakulteta, bez završenog smjera u području u kojem je bio natječaj, bez radnog iskustva, a da je na tom natječaju bilo ljudi sa završenim smjerom u području rada i s debelim radnim iskustvom. Formalno je povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrdilo da se radi o najboljem kandidatu, ali nemojmo se varati. Svi znamo o čemu se tu radi. Taj natječaj je bio kod mene kap koja je prelila čašu i čekam buduće natječaje u kojem ću vršiti detaljnu kontrolu i pozivati se na odluke donesene s 18. sjednice. Zbog toga opravdano nemam povjerenja niti u ovaj natječajni postupak. Uvjeren sam da bi mu sin nastavio raditi istim principom.

Kakvu ćete odluku onda donijeti po pitanju natječaja?

Bit ću protiv. Vidio sam reakcije ljudi na ovaj slučaj, znam o čemu se ovdje radi i imam odgovornost da ovakve stvari ne podržim", tvrdi Bešker.

Ministrica: "Ne može ministar voditi računa o postupaka izbora 1.300 ravnatelja"

Ministrica mu je kratko odgovorila:

"Poštovani, hvala Vam na obrazloženju i trasparentnosti. Zalažem se da se situacija raščisti čim prije. Naime, suglasnost ministra je zadnaja točka, a ako nema nekim materijalnih dokaza ili konkretnih pritužbi uglavnom se daje. Jer ne može ministar voditi računa o postupaka izbora 1.300 ravnatelja."

Bešker ističe i kako nisu dobili program rada kandidata ravnatelja.

"Moram i napomenuti da se nakon mojih razgovora s novinarima lokalnih medija otkrilo da je još rodbine aktualni ravnatelj zaposlio u školi.

Uz sve to, kao članovi Školskog odbora još uvijek nismo dobili program rada kandidata za ravnatelja, a sjednica je sutra u 7:30 sati ujutro. Tražio sam da mi se dostavi i plan rada aktualnog ravnatelja (oca od sadašnjeg kandidata) jer ne bi me čudilo da je i to kopirano, ali ništa nisam dobio.Uopće ih ne zanima ništa jer kad imaš većinu, onda vladaš silom, a ne pravom i razumom.

Ostaje još samo prijave nadležnima i ako se izabere prijavljeni kandidat dopis ministru da se ne da suglasnost. Kandidat za ravnatelja (sin od sadašnjeg ravnatelja) ima primjerice ocjene sa studija dovoljan i dobar, a po dokumentaciji i životopisu te planu i programu glavna referenca je ćaća. Žalosno".