Najavljuju se svakojake meteo "kataklizme", kakvo nas vrijeme zaista očekuje u novom tjednu? Da, stiže jaka ciklona, ali...

Za nama je većinom stabilna vikend koji je u Dalmaciji donio nastavak temperature zraka nešto viših od prosjeka za dio godine. Jučer su tako temperature ponegdje porasle do 18 stupnjeva Celzijusovih u najtoplijem dijelu dana.

U novom tjednu očekuje nas topla prva i hladnija druga polovina tjedna. Pri tome će promjenu donijeti vrlo duboka ciklona u četvrtka koja će prvo donijeli kišu i izraženu južinu, a potom buru i pad temperature zraka. Ovo zahlađenje znatno više će se osjetiti u unutrašnjosti zemlje nego u Dalmaciji.

Ako ste tek površnu čitali neke medije mogli ste steći pogrešan da stiže strašna zima. Dovoljno je reći da vjerojatno niti jedan da u Splitu ovog tjedna neće imati najvišu dnevnu temperaturu zraka ispod 10 stupnjeva, a većina će biti iznad 15. Ipak, u dijelove zemlje zaista stiže snijeg od četvrtka, bura ga može na sjevernom Jadranu tog dana ponegdje nositi do mora.

Ponedjeljak će biti promjenjiv s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. U većini predjela će biti suho, a osobito nad otvorenim morem može biti malo kiše, popodne i u Dalmatinskoj zagori. Vjetar većinom slab, podno Velebita umjerena do jaka bura, popodne na moru sjeverozapadnjak. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 2 do 10°C, najviše dnevne od 13 do 185C.

Utorak će biti pretežno sunčan. Puhat će umjerena, ponegdje i jaka bura, popodne na moru tramontana. Jutarnje i večernje temperature zraka bez veće promjene, najviše dnevne u porastu, od 16 do čak 21°C.

U srijedu pretežno sunčano. Bura će oslabiti, zapuhat će vjetar s mora, većinom zapadnih smjerova u popodnevnim satima. Jutro malo svježije, danju većinom od 15 do 20°C.

Snježni četvrtak kroz Liku i Gorski kotar

U četvrtak će duboka ciklona prelaziti naše područje. Zapuhat će jako jugo, a očekuju se olujni udari tijekom dana. Potom će vjetar okretati na buru, prvom na sjevernom Jadranu. Podno Velebita će puhati olujna bura s orkanskim udarima. Bit će kiše, potom i grmljavine, a moguća je sugradica. U planinama će kiša prelaziti u snijeg. Ujutro toplo, prema kraju dana sve hladnije.

Puno snijega past će u Lici i Gorskom kotar, a u kombinaciji s burom nema sumnje da će biti puno problema u cestovnom prometu.

U petak, subotu i nedjelju djelomično sunčano i suho, još u petak može biti povećane naoblake. Puhat će umjerena do jaka bura i tramontana. Noći hladnije, danju većinom od 10 do 18°C