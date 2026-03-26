Na fotografiji je "gospodin Hajduka" koji je ostao u srcima navijača

Na današnji dan 1956. godine rodio se Ivica Kalinić

U dugoj karijeri Ivica Kalinić bio je i igrač, i trener, i pomoćni trener, i sportski direktor "bijelih". Hajdučko srce, koje je umalo i puklo zbog njegova Hajduka, dok je kao trener vodio "bijele" u europskom ogledu protiv "Žiline", kada je u 53. godini doživio infarkt na klupi, izrekavši svom pomoćniku Jošku Španjiću rečenicu: "Preuzmi utakmicu."

Tada je Kaliniću ugrađen stent, takoreći za vrijeme utakmice. Poslije je nekoliko godina bio sportski direktor, pa i u onoj zadnjoj europskoj sezoni u Europskoj ligi 2010., kada je "bijele" vodio Stanko Poklepović. Danas Ivica Kalinić živi mirniji život i, evo ga u sedamdesetoj, trener gospodskog stila, koji je ostao u memoriji hajdukovaca.

Dio velike hajdučke ere

Još kao pomoćnik Ivanu Kataliniću bio je dio one velike ere titula 1994., duple krune 1995., superkupova i velikih utakmica Lige prvaka.

Katalinić ga je vodio i dalje kao svog pomoćnika, gdje god bi bio angažiran; bili su dvojac koji je stvarao dobar i uspješan nogomet. A Kalinić se morao dokazivati i kao igrač, nije baš odmah ostvario san solinskog dječaka da odjene dres Hajduka. Kad je iz Solina došao u Hajduk, trebao je ići kaliti se u Maribor, tamo gdje su velik pečat ostavili brojni hajdukovci: Grubišić, Sissgoreo, Farac, Stipe Balajić, Putnik, Filipović...

Nakon "Maribora" postao je legenda "Osijeka", gdje je bio kapetan i jedan od najboljih centarhalfova u bivšoj ligi.

Neprobojna obrana i europski trag

I eto ga kao pojačanje "bijelih" za europsku sezonu 1985./86., kao dio one neprobojne obrambene linije: Miljuš, Petrović, Kalinić, Petrinović, Tipurić, koja je zaustavljala Scixa, Dossenu, Juniora i Protasova, tada klasne igrače "Metza", "Torina" i "Dnjepra", koje je bez problema prolazio Špacin stroj u tada jakom Kupu UEFA.

Vrlo brzo Kalinića je usred te sezone kupio austrijski Tirol, koji se tada zvao "Wacker Innsbruck", gdje je, igrajući dalje po Austriji, ostavio velik trag.

Sretan rođendan, gospodine Kaliniću, i još puno rođendana!