MILJENIK PUBLIKE Splićanin Ivan iz 'Masterchefa' o svemu iskreno: "Ponosan sam na sebe zbog svega što sam uspio postići, a nisam možda toliko vjerovao"

- Prijava na 'Bradatu je došla tako spontano iz razgovora s prijateljima koji su dio ekipe 'Sličice pričaju'. To su moji jako bliski prijatelji Mirko, Ivan, Darko, Petar i Frane Karlo - rekao je za kolumnist Dalmacije Danas, Luka Kanaet (Sličice pričaju) u intervju za naš portal prošle godine. Strastveni sakupljač nogometnih dresova i sličica te humanitarac velikog srca nije nam tada puno otkrivao o svojim jako bliskim prijateljima. No, sada je došao red da upoznamo, kako kažu njegovi prijatelji, Velikog čovjeka i potpresjednika 'Sličice pričaju', Ivana Palinića.

S obzirom na njihov zajednički rad 'iz sjene', nismo ni slutili da ćemo pred malim ekranima i to upravo u kulinarskom showu 'Masterchef', imati priliku gledati talentiranog Ivana koji je pokazao kulinarsko umijeće. I on je 'Sličice pričaju'.

Ivan ima 27 godina i od svoje 18 godine radi u ugostiteljstvu kao konobar i barmen. U emisiji 'Masterchef', koja je emitirana u srijedu, 9. studenog, Ivan je napustio show.

- Žao mi je, do neba mi je žao što odlazim - kazao je pred malim ekraima po ispadanju. Nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje, uspjeli smo porazgovarati s Ivanom koji je s nama podijelio što sve misli o showu, što planira s kuhanjem, ali i detalje o sebi....

Kakvo se 'rodila' ljubav prema kuhanju? Je li bilo izazovno kuhati na nepoznatom teritoriju, odnosno kuhinji?, samo su neka od pitanja na koje nam je Ivan odgovorio..

Kako se 'rodila' ljubav prema kuhanju?

- Rekao bi da je najviše zaslužna mama Ruža. Nekako sam uvijek nju gledao i pratio kao malo dijete, zanimalo me što radi po kuhinji. Kako sam rastao, tako je rasla i moja volja za kuhanjem i gledanjem kulinarskih natjecanja.

Kako si se odlučio prijaviti u show? Je li bilo izazovno kuhati na nepoznatom teritoriju, odnosno kuhinji?

- Nekako je to oduvijek bila moja želja. Pratim MasterChef još od prve sezone i slavnog barba Žmire, tako da to konstantno gledanje i moje kuhanje doma je presudilo. U početku je bilo izazovno. Prije svakog kuhanja rekao bi da je bila neka pozitivna nervoza, ali onda kad počneš kuhat sve to nestane i samo si fokusiran na ono što radiš.

Kako je natjecanje odmicalo bili smo sve vise spretniji, fokusiraniji i snalažljiviji.

Tko ti je bio najveća podrška za vrijeme trajanja showa?

- Stvarno svi. Prvo svi ti ljudi koje sam upoznao, kad je za nas 24-o počelo naše putovanje. Kako nas je ostajalo sve manje, ta podrška od ostalih se sve više osjetila. Drugo, tu su svi meni moji dragi ljudi koji su bilo uz mene tijekom prijave, audicije i BootCampa. Kako nisu mogli fizički bit tu, pokazali su mi sve na kraju jer su me dočekali s ponosom.

Kako se osjećaš nakon eliminacije?

- Ponosan i miran. Ponosan sam na sebe zbog svega što sam uspio postići, a nisam možda toliko vjerovao. Ponosan sam i na ljude koju su vjerovali u mene i bili uz mene u svakom momentu. Isto tako i na sve one koji su me upoznali preko malih ekrana i davali mi veliku podršku do kraja.

Miran sam jer osjećam da se sve dešava s razlogom i da je ovako tribalo bit. Nije mi žao ni zbog čega jer je ovo velik iskorak.

Što tebi predstavlja cjelokupno iskustvo Masterchefa?

- Sigurno me izgradilo u svakom pogledu. Živiš i radiš u nekim uvjetima u kojima se nisi nalazio do sada. Radiš ono što voliš, guštaš i upoznaš prijatelje za život.

Kakvi su planovi za budućnost?

- Sigurno da ću se okušat u kuhinji, jer do sad nisan nikad radio u istoj. Ali, prvo se trebaju slegnut dojmovi i moram razbistrit glavu, a potom krenut u nove pobjede.

Je li teško bit potpredsjednik 'Sličice pričaju'?

- Uzbudljivo u svakom pogledu. To što Luka radi već godinama je za samo stisnut mu ruku i zagrlit ga. On će sad vjerojatno bit ljut jer njega spominjem, ali to je jer se najviše daje. Darko (tajnik), cijela ekipa Utočista, Sličica i ja tu smo da mu pomognemo u svemu, jer "ako hočeš, možeš".

Lule i Vedran bi dozvolili pa ću zato reć;

"Svima vama koji ste bolesni, želim da što prije ozdravite, posebice maloj djeci. Zdravi i veseli bili."