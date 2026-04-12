Mali „žuti” oduševili: Split U13 do finala Cedevita kupa nakon filmskog raspleta. Pogledajte kako su navijali za Megu

Mlada U13 momčad KK Splita ispisala je lijepu sportsku priču na prestižnom Cedevita kupu, gdje je stigla sve do finala, u kojem je nakon velike borbe poražena od Crvene zvezde rezultatom 64:62.

Put do završnice bio je gotovo filmski. Naime, kako bi izborili finale, Splićanima je trebalo pravo malo čudo – pobjeda nad Cedevitom Junior, ali i iznenađenje u drugoj utakmici u kojoj je Mega trebala svladati favorizirani Helios. Oba uvjeta na kraju su se ostvarila.

Nakon što su odradili svoj dio posla, mladi igrači Splita zajedno s roditeljima utrčali su u susjednu dvoranu i u posljednjih pet minuta glasno bodrili Megu. Uslijedio je nevjerojatan preokret, a slavlje koje je uslijedilo na parketu stvorilo je posebno prijateljstvo između djece i roditelja Splita i Mege. Gosti iz Beograda tako su iz Zagreba ponijeli i jednu posebnu uspomenu – da se usred grada navijalo upravo za njih. Još jednom se pokazalo kako ovakve priče može ispisati samo sport.

U finalu su „žuti” većim dijelom susreta bili ravnopravan, pa i bolji protivnik favoriziranoj Crvenoj zvezdi. Vodili su veći dio utakmice, a u samoj završnici imali su i napad za produžetak ili čak pobjedu, no lopta nije pronašla put do koša. Unatoč tome, pokazali su karakter i kvalitetu te se predstavili kao izuzetno tvrd suparnik, ostavivši iza sebe niz vrhunskih domaćih i regionalnih momčadi.

Ovaj rezultat predstavlja velik uspjeh za splitsku momčad koju vodi Niko Zdrilić, a za Split su nastupili Frano Vidović, Ivan Bartulović, Nikola Radoičić, Andro Jakić, Ante Slisković, Ante Ercegovac, Jakov Jerčić, Masimo Maher, Jeronim Krnjača, Luka Šerić, Viktor Vuković i Luka Tolja.

Dodatno priznanje stiglo je za Ivana Bartulovića, koji je izabran u najbolju petorku turnira.