MAJČINSKA LJUBAV Helena Livaković podijelila fotografiju s novorođenim sinom

Supruga hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića, Helena, raznježila je pratitelje na svom Instagram profilu podijelivši rijetku fotografiju s novorođenim sinom.

Na fotografiji koju je objavila na Instagramu vidi se kako je u liftu s njihovim psom, a sina Joakima drži u nosiljci.

Podsjetimo, početak Nove godine bio je izuzetno sretan za hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića, koji je u kolovozu 2023. godine potpisao ugovor s turskim divom Fenerbahçe. U tom razdoblju, on i njegova supruga Helena postali su roditelji, no sretnu vijest uspjeli su održati u tajnosti, tako da je malo tko znao da je Helena, lijepa magistrica industrijskog dizajna, bila trudna.

Suprugu Livakovića porodila je iskusna ginekologinja Velena Radošević, kojoj su već prije povjerile svoje povjerenje brojne druge poznate dame. Doktorica Radošević bila je prisutna pri porodu Maje Šuput, Anu Maslać Plenković, suprugu premijera Andreja Plenkovića, Anu Karamarko, Vanju Modrić, Izabel Kovačić te glumicu Jelenu Perčin, zbog čega su mediji često nazivali "VIP ginekologinjom" i "celebrity liječnicom".

Inače, ljubavna priča između Zagrepčanke Helene Matić, sada Livaković, i Zadranina Dominika Livakovića počela je 2017. godine slučajnim susretom preko zajedničkih prijatelja, a od tada su postali nerazdvojni.

"Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša je priča započela prijateljstvom. Dominik me posebno očarao duhovitošću, pogotovo zbog toga što je na prvu povučen, ne govori puno i zaista nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak", izjavila je jednom za medije Helena Livaković.