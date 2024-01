Dominik Livaković postao otac, njegova Helena u tajnosti je rodila u Zagrebu

Nova godina nije mogla bolje započeti za hrvatskog reprezentativca i bivšeg vratara Dinama Dominika Livakovića koji je u kolovozu 2023. godine potpisao za turskog velikana Fenerbahçe. Kako ekskluzivno doznaje Glorija, njegova supruga Helena jutros je u zagrebačkoj Petrovoj bolnici na svijet donijela njihovo prvo dijete.

Majka i beba se osjećaju dobro, a sretnu vijest o dolasku sina u njihovu obitelj sretni roditelji uspjeli su sakriti od javnosti pa tako gotovo nitko nije niti znao da je lijepa magistrica industrijskog dizajna u drugom stanju. Inače, Livakovićevu suprugu porodila je iskusna ginekologinja Velena Radošević kojoj su povjerenje ranije poklonile i brojne druge poznate dame. Doktorica Radošević porodila je tako Maju Šuput, a prije nje i Anu Maslać Plenković, suprugu premijera Andreja Plenkovića, Anu Karamarko, Vanju Modrić, Izabel Kovačić, ali i glumicu Jelenu Perčin zbog čega su je u medijima znali nazivati i "VIP ginekologinjom" te "celebrity liječnicom".

Inače, ljubavna priča Zagrepčanke Helene Matić, danas Livaković, i Zadranina Dominika Livakovića započela je 2017. slučajnim poznanstvom preko zajedničkih prijatelja i otad su postali nerazdvojni.

"Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša je priča započela prijateljstvom. Dominik me posebno očarao duhovitošću, pogotovo zbog toga što je na prvu povučen, ne govori puno i zaista nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak", izjavila je jednom za medije Helena Livaković.