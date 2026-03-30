Kraj ožujka i početak travnja u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića donose bogat program – dio sadržaja besplatan za publiku

Kraj ožujka i početak travnja u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića donose raznolik i sadržajno bogat program, s posebnim naglaskom na dostupnost umjetnosti široj publici kroz niz besplatnih događanja.

U utorak, 31. ožujka, u sklopu ciklusa mladih glazbenika Jakov Gotovac, publiku očekuju čak dva koncerta iste večeri. U 19 sati nastupa pijanistica Dora Grizelj s djelima Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt, Frédéric Chopin i Igor Stravinsky.

U 20:30 slijedi koncert violinistice Teje Brenčič i pijanistice Anastasije Gichevske s programom koji uključuje djela Leoš Janáček, Eugène Ysaÿe, Bojan Rezič, Črt Sojar Voglar i Béla Bartók. Oba koncerta su besplatna za publiku, uz prethodno preuzimanje ulaznica na blagajni Hrvatskog doma Split.

U četvrtak, 2. travnja u 20 sati, u sklopu ciklusa Klasične glazbe održat će se koncert “Folía de Carnaval” u izvedbi ansambala Armonía Danza i ConcertArt Ensemble. Program donosi povijesne plesove s maskama uz glazbu Jean-Baptiste Lully i Antonio Vivaldi, pružajući publici jedinstven spoj glazbe i scenskog pokreta u autentičnom baroknom duhu.

Početkom travnja, 8. i 9. travnja, slijedi i druga znanstveno-umjetnička konferencija THINK ART 2026 – „Tragom Tijardovića: 50 godina poslije“, posvećena Ivi Tijardoviću.

U organizaciji Hrvatskog doma Split, konferencija okuplja istaknute stručnjake iz područja muzikologije, kazališta, filma i likovne umjetnosti, a kroz niz izlaganja i rasprava donosi nove uvide u bogatu ostavštinu ovog istaknutog umjetnika.

Ulaz na konferenciju je slobodan, a uz dnevni program publiku očekuju i večernje projekcije filmova posvećenih Tijardoviću.

Ovim programima Koncertna dvorana Ive Tijardovića nastavlja razvijati publiku i poticati dostupnost umjetničkih sadržaja, spajajući vrhunsku izvedbenu kvalitetu s otvorenošću prema široj zajednici.