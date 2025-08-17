'KARUSEL ISTINE' Udruge veterana Domovinskog rata „Brodosplit“ podsjetio je na izlazak 1. bojne 114. brigade ZNG na prvu ratnu zadaću

Danas, 17. kolovoza 2025. godine, četvrtu godinu za redom u organizaciji Udruge veterana Domovinskog rata „Brodosplit“ odvožen je karusel, nazvan „Karusel istine„ kao točno prije 34. godine podsjetio je na izlazak 1. bojne 114. brigade ZNG na prvu ratnu zadaću.

Ovaj događaj organiziran je kao spomen na dane ponosa i slave, a vezano za izlazak 1. bojne 114. brigade ZNG HV-a, tzv, „škverske bojne“ na prvu ratnu zadaću i izlaska na teren 114. brigade na područje drniško-sinjske bojišnice sa zadaćom uspostavljanja linije razgraničenja, zauzimanja dominantnih kota Svilaje, Turjače i Jelinjaka i zaustavljanje četničko-jugoslavenskog Kninskog korpusa na njegovom pohodu prema Splitu.

Sudionici karusela, u kojem je uz škverske dragovoljce bilo unuka, djece, žena i prijatelja okupili su se u splitskom škveru ispred zgrade u kojoj je osnovana 114. brigada ZNG, gdje je bilo i njeno prvo zapovjedništvo, a iste prostore do dan danas koristi nasljednica te slavne postrojbe; UVDR „Brodosplit".

Nakon zajedničke fotografije, na mjestu gdje je točno prije 34. godine fotografiran dio vojnika škverskog bataljuna prije izlaska na teren, sudionici su mimohodom otišli do „Parka hrvatskih mučenika „položili cvijeće, zapalili svijeće i pomolili se. Molitvu je predvodila Senka Bilić. Nakon toga karusel osobnih automobila okićen hrvatskim obilježjima sa šezdesetakk sudionika krenuo je prema Pribudama, Milešini, Gornjem i Donjem Ogorju.

Na taj način, točno na 34. godišnjicu, simbolično je obilježen izlazak škverskih dragovoljaca, s mjesta gdje je i osnovana slavna 114. brigada, tada ispraćeni s tisućama suza i osmijeha majki, očeva, djece, žena te svojih radnih kolegica i kolega.

Koliko je tada bilo bitno zauzeti položaje na Svilaji pokazat će događaji nakon nepunih mjesec dana kada je jugoslovensko-četnička sila krenula na hrvatske položaje. Tada se znalo i pisalo: PADNE LI SVILAJA, PAST ĆE SPLIT.

Domaćini su bili članovi Lovačkog društva 'Svilaja' iz Ogorja Donjeg kojeg vodi predsjednik Slaven Jelavić – Čićić s kojima je organiziran zajednički ručak i druženje u njihovom domu.

Najstariji sudionik ovog Karusela bio je dragovoljac Domovinskog rata Vlado Vuković sa 76. godina života , a najmlađi su bili Duje Vladušić i Duje Brkljača sa 14. godina života.

– S ponosom i čašću organiziramo ovaj karusel, prvenstveno u ime istine i zaštite digniteta Domovinskog rata, a u čast i spomen našim poginulim i umrlim suborcima – kazao nam je Goran Kosor, predsjednik UVDR-a Brodosplit, tadašnji član zapovjedništva 114. Brigade ZNG, sudionik događanja, te se posebno osvrnuo i na mladu generaciju koji ih prate na ovakvim akcijama što je garant da njihova zrna istine nailaze na plodno tlo, tu je istaknuo djecu iz Skautskog kluba „ Marjan „ s kojim je njihova Udruga potpisala Povelju o suradnji još 2006.. godine te su kroz ovaj period zajednički odradile mnoge aktivnosti, što je za svaku pohvalu. – S obzirom na plan i program, te entuzijazam među članstvom, Izviđačka organizacija trebala bi biti jedan od stupova izgradnje moderne Hrvatske za koju smo se i mi borili.- rekao je na kraju Goran Kosor.

Snažnu poruku potpore članovi ove udruge dobili su od svoje prijateljice i podupirateljice Žane Kralj koja im je na stranice poslala sijedeći tekst,: „S dubokim poštovanjem i zahvalnošću čestitam vam na još jednom snažnom koraku u očuvanju istine o Domovinskom ratu. Vaša odlučnost, hrabrost i upornost u borbi za pravdu i očuvanje sjećanja na istinske vrijednosti koje ste branili – ne blijede s vremenom.

"Karusel istine" nije samo simbol kretanja, već i neumorne borbe da se glas branitelja ne utiša. Neka ova akcija bude još jedan podsjetnik svima da istina ne zastarijeva i da se ponos na vlastitu žrtvu i domovinu prenosi s koljena na koljeno.

Hvala vam što ne posustajete, što budno čuvate uspomenu na poginule suborce, i što nas podsjećate da se istina mora govoriti – jasno, hrabro i ponosno.“

Organizatori zahvaljuju svojim podupirateljima i sponzorima od kojih je na prvom mjestu, Ministarstvo branitelja, Županiji splitsko- dalmatinskoj, Gradu Splitu, Policijskoj upravi splitsko dalmatinske županije, Učeničkom domu u Splitu s ravnateljem Mladenom Kamenjarinom i Brodosplitu.