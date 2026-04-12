Jokić na pragu povijesti: Ovo nikad nikome u NBA-u nije pošlo za rukom

Nikola Jokić nalazi se na korak do jedinstvenog podviga u NBA ligi. Centar Denver Nuggetsa mogao bi postati prvi igrač u povijesti koji je u istoj sezoni vodeći i po prosjeku skokova i asistencija.

Srpski košarkaš trenutačno bilježi 12,9 skokova i 10,9 asistencija po utakmici, čime redefinira ulogu centra u modernoj košarci.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najbliže tome bio je Wilt Chamberlain još 1968. godine, kada je predvodio ligu po ukupnim skokovima i asistencijama, ali ne i po prosjeku u obje kategorije.

Jokićev učinak dodatno dobiva na težini uz odličnu formu Denvera, koji je u završnici sezone vezao niz pobjeda i podigao razinu igre u pravom trenutku.

MVP pod upitnikom

Unatoč impresivnim brojkama, njegova kandidatura za MVP nagradu i dalje nije sigurna. Jedan od razloga je pravilo prema kojem igrač mora odigrati najmanje 65 utakmica u sezoni – Jokić ih trenutno ima 64, a do kraja je ostala još samo jedna.

Ako ne zaigra, mogao bi ispasti iz konkurencije bez obzira na povijesne brojke.

Centar kakav liga nije vidjela

Jokić već godinama pomiče granice svoje pozicije. Već u ranoj fazi karijere imao je asistentske brojke kakve su nekad bile nezamislive za centre, a danas je standard koji je sam postavio dodatno podigao.

Ovo mu je druga uzastopna sezona s triple-double prosjekom, a uz to postiže i gotovo 28 poena po utakmici.