Joker Fashion Portfolio: Savršene kombinacije za povratak školi i sportu 

Ljeto broji svoje zadnje dane, početak nove školske godine je pred vratima, a to znači da je vrijeme da s vašim malim školarcima obavite omiljenu kupovinu!

Uzbuđenje pred početak nove školske godine poznat je osjećaj djeci i roditeljima. I dok se mališani vesele mirisu novih školskih bilježnica i šarenom školskom priboru, roditelji žele kupovinu obaviti na jednom mjestu, uz što manje stresa. Upravo zato je Joker nezaobilazna adresa za Back To School kupovinu jer nudi odličan izbor dječje mode, sportskog i školskog pribora na jednom mjestu.

Za dozu shopping inspiracije pred djeci najvažniji shopping u godini, pobrinuo se Jokerov modni tim, koji je pripremio zanimljiv pregled novih dječjih kolekcija.

Pred objektivom Jokerove fotografkinje ove su se godine našli Luka i Stela koji su svoj modni zadatak odradili upravo onako kako djeca to najbolje rade – spontano i zaigrano! Stilistica Jokera za ovaj modni pregled odabrala je odjeću u kojoj će se svaki školarac osjećati ugodno i udobno. Pamučne trenirke, udobne tenisice, trendi majice i jeans, super praktičan asesoar… sve se to našlo na Jokerovoj Back To School shopping listi.

Zavirite s nama u Jokerov Back To School modni pregled.

POVRATAK SPORTU

Treninzi su, sigurni smo, dio dnevne rutine vaših školaraca kojoj se posebno vesele. Nema tog lošeg dana kojeg druženje s vršnjacima na sportskim terenima neće popraviti! Za sportske, ali i svakodnevno školske aktivnosti, odabrali smo nekoliko komada koje će dobro doći u ormaru svakog školarca.

plava trenirka Adidas, Hervis 64,99 eur; roza trenirka Blukids hlače / jakna 18,90 eur / 21,90 eur; sivi ruksak Adidas, Hervis 39,99 eur; plavi ruksak Adidas, Deichmann 24,99 eur

plava trenirka Adidas, Hervis 64,99 eur; ruksak Adidas, Deichmann 24,99 eur; lopta Hervis 39,99 eur; boca Muller 9,90 eur; naočale Izipizi, Vandal Shop 46,99 eur

roza trenirka Blukids hlače / jakna 18,90 eur / 21,90 eur; reket Wilson, Hervis 29,99 eur; majica Puma, Hervis 12,99 eur; tenisice Nike, Mass 45,99 eur; ruksak Adidas, Hervis 39,99 eur; naočale Izipizi, Vandal Shop 46,99 eur

roza šilterica Snipes 27,99 eur; plava šilterica Snipes 27,99 eur; bijela majica Blukids 16,90 eur; majica Puma, Hervis 12,99 eur

bijela jakna OVS 24,95 eur; roza šilterica Snipes 27,99 eur; majica Puma, Hervis 12,99 eur

plava jakna OVS 254,95 eur; plava šilterica Snipes 27,99 eur; naočale Izipizi, Vandal Shop 46,99 eur

naočale Izipizi, Vandal Shop 46,99 eur

tenisice Nike, Snipes 89,99 eur

tenisice Nike, Mass 45,99 eur; jakna OVS 24,95 eur; hlače Blukids 18,90 eur; šilterica Snipes 27,99 eur

POVRATAK ŠKOLI

Kod odabira dječje odjeće i obuće roditeljima je bitno da je ona udobna i izrađena od kvalitetnih i prirodnih materijala. Djeca, međutim, imaju drugačiji pogled na svoje modne izbore i vode se svojom cool estetikom. Ova dva naizgled nespojiva uvjeta pomirila je stolistica Jokera u kombinacijama koje su jednako prihvatljiva djeci i roditeljima.

modra majica Blukids 16,90 eur; bijela majica Blukids 13,90 eur

jakna Next 41,00 eur; majica Blukids 13,90 eur; hlače OVS 22,95 eur

majica OVS 16,95 eur; hlače OVS 26,95 eur

tenisice Ciciban 63,90 eur

tenisice Converse, Mass 65,99 eur

mašna Sinsay 2,99 eur; školska torba Top Model, Hoću knjigu 79,90 eur; crna školska torba Coocozoo, Maras 129,00 eur

jakna Next 41,00 eur; prsluk OVS 25,95 eur; školska torba Top Model, Hoću knjigu 79,90 eur; crna školska torba Coocozoo, Maras 129,00 eur

školska torba Top Model, Hoću knjigu 79,90 eur; crna školska torba Coocozoo, Maras 129,00 eur

Modeli: Stela i Luka / Faith Academy Kids

Foto: Daniela Rudan Velat

Stilistica: Katija Čizmić

