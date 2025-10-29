JOKER FASHION PORTFOLIO: Jesenski modni klasici

Slojevitu, ali stilski usklađenu garderobu, lakše je graditi na dobrim osnovama. Zato je Jokerov modni tim za jesenski pregled sezonskih noviteta odabrao upravo temu modnih klasika jesenskih jakni koje svaka žena treba imati u svom ormaru.

Za potrebu snimanja ovog modnog editorijala Jokerov se tim uputio u Etnografski muzej Split koji, prigodno, u vrijeme snimanja ovom modnog editorijala, u svojim prostorima ima predstavljen dio svoga fundusa koji se odnosi na tekstilne predmete ukrašene zlatnim i srebrnim dekoracijama.

Kao kontrast svečanom tradicijskom ruhu muzejske postave, Jokerov se pregled zadržao na nešto suvremenijim i klasičnijim primjercima mode – sezonskim klasicima jesenskih jakni za kojima ćemo rado posegnuti u hladnijim mjesecima.

Klasični sako, popularna bomberica, trendi ‘barn jacket’ ili kvalitetna kožna jakna i baloner samo su neki od esencijalnih komada jakni u koje vrijedi uložiti, jer ulaganje u kvalitetne osnove učinit će da izgledate uglađeno i bez napora u svakoj situaciji.

Računica je jednostavna – dobro odabranoj jakni kao osnovi svake kombinacije dodajte omiljene slojeve jesenskog odijevanja i dobit ćete skladnu sezonsku garderobu za svaki dan. Donosimo nekoliko prijedloga ove jesenske modne računice.

BOMBER JAKNA + TAMNI JEANS

Bomber jakna simbol je sportskog stila odijevanja, no u ovom slučaju pokazuje svoju sofisticiranu stranu. U trendi burgundy boji, ovaj statement komad stilistica Jokera uparila je s još jednim must-have komadom nove sezone – popularnim barrel trapericama koje ovom sofisticiranom stajlingu dodaju dozu buntovnosti. Uz vječne klasike – bijele tenisice, svijetlo plavu košulju i šal kariranog uzorka, imate kombinaciju zanimljivog kolorita koja će razveseliti i najtmurniji jesenski dan.

KLASIČNI SAKO + SAMT

Što je jesen bez tvida? Još ako se radi o sakou i ako je uzorka riblje kosti, svaki bi ga ormar rado prigrlio. Ovaj klasični sako može se kombinirati na različite načine, ali stilistica Jokera ga je u ovom slučaju odlučila upariti u jednom udobnom, dnevnom stajlingu – s hlačama od samta, udobnim mokasinkama i jeans košuljom. Popularni medvjedić na udobnom pletivu, simbol Ralph Lauren kolekcija, sjajno se u uklopio ovu klasičnu, cozy estetiku jesenske sezone.

KOŽNI BALONER + PLETIVO

Tko se jednom zaljubi u baloner, teško se od njega rastaje. Dug, lagan za nošenje, baloner je idealan suputnik u jesenskim danima kada se, zaogrnuti njime, osjećamo ušuškano i sigurno od prevrtljivih vanjskih utjecaja. Ovaj primjerak balonera od umjetne kože odmak je od klasike, ali sigurno je komad koji ćemo nositi godinama u različitim kombinacijama. Stilistica Jokera za ovu ga je priliku uparila s malo ‘divljih’ detalja – kratkim hlačama zmijskog uzorka i kožnim čizmama, dok je za dozu nježnosti zaslužna mekana dolčevita bez rukava.

‘BARN JACKET’ + ODIJELO

Iako se možda ne čini kao komad koji je lako uklopiti u svakodnevne kombinacije, „barn jacket“ model jakne veliki je hit ove jeseni jer savršeno spaja funkcionalnost i stil. Stilistica Jokera ovim je spojem pokazala kako se ovaj trend ponovo oživljene radničke odjeće lako može kombinirati s elegantnim linijama klasičnog odijela, a da pri tom i dalje izgleda sofisticirano i zanimljivo.

KOŽNA JAKNA + SLIP SUKNJA

Vječni klasik koji nikad ne izlazi iz mode, kožnu jaknu, u novim kolekcijama pronalazimo u nešto zanimljivijim verzijama od njene vječne bjakerske varijante. Tako je i stilistici Jokera ova jakna od mekane kože bomber kroja poslužila kao savršen par još jednom vječnom klasiku – slip svilenoj suknji.

Rezultat je skladna crno-bijela cjelina koja jednako dobro funkcionira u dnevnim i večernjim izdanjima.

Foto: Daniela Rudan Velat

Styling: Katija Čizmić

Model: Mia Majstrović

Make up: Fabu Spot

Zahvaljujemo Etnografskom muzeju Split na gostoprimstvu pri snimanju ovog modnog editorijala.