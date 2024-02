Javna predavanja o filmu u utorak i četvrtak u Kino klubu Split

Javna predavanja će se održati 20. i 22. veljače 2024. s početkom u 20 sati u prostorijama Kino kluba Split u Domu mladih (Ulica slobode 28). Održat će ih dugogodišnja predavačica Kino kluba Split, Dora Baras.

Prvo predavanje naziva Filmska početnica započinje projekcijom dvaju kratkih hrvatskih filmova, uz vođeno gledanje. Što gledamo ili kako gledamo? Gledati ili misliti film? Kao i u svim slučajevima vizualne umjetnosti, vidimo onoliko – koliko znamo. Detektiramo sve mogućnosti kojima se tvori značenje na filmu: narativna, ali i strukturna i stilska razina.

Drugog dana predavanja tema je Što je sve film. Od mainstream do art filma, od filmskih klasika do kultnih filmova, od avangardnih do eksperimentalnih filmova, od prvih filmova uopće do metadokumentaraca, od proširenog filma do transmedije. Predavanje rasvjetljava sve pojmove, filmske rodove, žanrove, stilske epohe, metode i struje.

Dora Baras magistrirala je komparativnu književnost i povijest umjetnosti na FFZG, pri kojem završava i dvije godine Poslijediplomskog doktorskog studija književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma. Praktično se usmjerava u područje filma koordiniranjem projekta Filmske mutacije: festival nevidljivog filma, ZG, 2007. Kao umjetnička direktorica i selektorica filmskog programa vodi Human Rights Film Festival, ZG, 2008., te Subversive Film Festival, ZG, 2008.-2011., kojeg je i suosnovala 2008.g. Autorica i urednica niza filmsko-festivalskih publikacija.

Paralelno s kustoskim radom bavi se i edukacijom, najprije pri Odsjeku za animirani film i nove medije na ALU, ZG, a potom, od 2010.-2021.g., u zvanju predavačice u području humanističkih znanosti, na Odsjeku za film i video pri UMAS-u izvodi kolegije ‘Uvod u povijest filma’ ,’Mediji i društvo’ ,’Analiza filma i medijske umjetnosti I & II’. Članica KKS-a te suradnica na projektu Škole medijske kulture, pri kojoj izvodi module ’Povijesti i analize filma’. 2021. završila je International Baccalaureate (IB) ‘MYP ARTS’, međunarodni program za edukatoricu u području filma i vizualnih umjetnosti.

Predsjednica stručnog ocjenjivačkog žirija i suradnica u pedagoškim radionicama Međunarodnog festivala arheološkog filma (MFAS), u organizaciji Muzeja HAS, ST. Od 2016. scenaristički se usavršava kroz jednogodišnju Scenarističku školu i druge specijalizirane programe platforme ‘Palunko’ (HFS) te je dobitnica HAVC-ove potpore za razvoj scenarija dugometražnog igranog filma u 2022. Pored navedenog, trenutno radi na kratkom dokumentarnom i kratkom igranom filmu, kao scenaristica i redateljica.

Intervju s predavačicom pročitajte na linku