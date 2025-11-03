Javila nam se zahvalna Splićanka: pošteni nalaznik i vozač Prometa zaslužni za sretan kraj potrage

Na portalu Dalmacija Danas nalazi se rubrika 'Izgubljeno-nađeno' koju možete pronaći u 'Specijalima'.

Uz tekstualni dio oglasa možete priložiti i datoteke (fotografije i video - uz napomenu da datoteka ne bude veća od 2 MB, a formati koje možete uploadati su: png, gif, jpg, jpeg, jpe i mp4).

U ponedjeljak ujutro javila nam se čitateljica koja je izgubila vrećicu Mona Lisa.

Nakon što je Dalmacija Danas objavila ovu informaciju, zahvalna čitateljica nam se javila kako je vrećica pronađena.

"Hvala poštenom građaninu koji je našao moju torbu Mona Lisa na bus stanici i vozaču Prometa koji je preuzeo.. Još ima dragih i poštenih, malih, velikih ljudi", poručila je naša čitateljica.