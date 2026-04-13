Izbio požar između Tučepi i Podgore: Jako jugo otežava gašenje, na terenu sve raspoložive snage

Požar je danas izbio na području između Tučepi i Podgore, a na teren su odmah upućene brojne vatrogasne snage s makarskog primorja.

Prema prvim informacijama, u gašenje su se uključili vatrogasci s cijelog područja od Brela do Drvenika, što govori o ozbiljnosti situacije na terenu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Gašenje dodatno otežavaju nepovoljni vremenski uvjeti, budući da na tom području puše jako jugo koje pogoduje širenju vatre. Vatrogasci ulažu velike napore kako bi požar stavili pod kontrolu i spriječili njegovo približavanje naseljenim područjima.

Za sada nema informacija o ugroženim objektima ili ozlijeđenima.