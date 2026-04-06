Iskoristite veći dio sunčanog i toplog tjedna. Ipak, na vidiku je nova bura

Nakon svakojakih vremenskih scenarija posljednjih desetak dana, u novom tjednu, bar u većini dana, neće biti većih meteoroloških iznenađenja. Prvi dio tjedna obilježit će natprosječna toplina, a doticanje hladnijeg kontinentalnog zraka od četvrtka donijet će nešto niže temperature zraka i prolaznu buru.

Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano i suho. Ujutro i navečer burin ili tiho, danju će puhati slab do umjeren vjetar s mora, nešto jači kasno popodne na moru kada će dominirati zapadni smjerovi. Minimalne jutarnje temperature zraka od 3 do 12°C, najviše dnevne od 20 do 26°C.

Pretežno vedro i suho bit će u utorak. Ujutro i navečer burin ili tiho, danju će puhati slab do umjeren vjetar s mora, nešto jači kasno popodne na moru kada će dominirati zapadni smjerovi. Minimalne jutarnje temperature zraka od 3 do 12°C, najviše dnevne od 19 do 25°C.

Djelomično sunčano i suho bit će u srijedu. Nešto više oblaka mjestimice u drugom dijelu dana. Nakon noćnog burina danju će puhati slaba do umjerena bura koja podno gorja ponegdje prolazno može biti pojačana, a podno Velebita i olujna. Vjetar popodne na moru u okretanju na zapadne smjerove. Zadržat će se toplo, većinom od 19 do 25°C.

U četvrtak djelomično sunčano i suho. U noći će biti umjerena do jake bure, danju će oslabiti i okretati na zapadne smjerove, osobito na moru. Bit će malo hladnije, osobito navečer. Najviše dnevne temperature od 14 do 21°C.

U petak djelomično sunčano uz slabu buru noću i ujutro, danju slab do umjeren vjetar s mora. Jutro osjetno svježije u odnosu na prethodne dane, danju većinom od 14 do 19°C.

Glavni prognostički modeli nisu usuglašeni za vremenski scenarij za dane vikenda. Čak su oprečni, stoga će pouzdanije prognoza za vikend još malo pričekati.