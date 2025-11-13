Humanitarna kampanja Tommyja i Atlantic Grupe za KBC Split

U suradnji s Atlantic Grupom i brendom Cedevita, Tommy je pokrenuo humanitarnu kampanju s ciljem pomoći KBC-u Split, i to Klinici za dječje bolesti i Klinici za onkologiju i radioterapiju.

Kroz kampanju će se prikupljati sredstva za nabavu medicinskog uređaja GIF-H190N videogastroskopa - specijaliziranog medicinskog uređaja koji će omogućiti kvalitetniju i bržu dijagnostiku te bolju zdravstvenu skrb za najmlađe pacijente. Također, dio donacije bit će namijenjen i Klinici za onkologiju i radioterapiju, kroz financijsku pomoć ili nabavu potrebne medicinske opreme.

Humanitarna kampanja provodi se od 7. 11. do 21. 12. 2025. u svim Tommy prodavaonicama i u Tommy web shopu.

Od svakog kupljenog Cedevita proizvoda izdvajat će se 0,50 € za Klinku za dječje bolesti (donacija namijenjenu kupnji videogastroskopa) te 0,30 € za Kliniku za onkologiju i radioterapiju (donacija namijenjena kupnji potrebne medicinske opreme ili kao financijska pomoć).