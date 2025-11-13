Close Menu

Humanitarna kampanja Tommyja i Atlantic Grupe za KBC Split

Doniraj kupnjom!

U suradnji s Atlantic Grupom i brendom Cedevita, Tommy je pokrenuo humanitarnu  kampanju s ciljem pomoći KBC-u Split, i to Klinici za dječje bolesti i Klinici za onkologiju i  radioterapiju

Kroz kampanju će se prikupljati sredstva za nabavu medicinskog uređaja GIF-H190N  videogastroskopa - specijaliziranog medicinskog uređaja koji će omogućiti kvalitetniju i bržu  dijagnostiku te bolju zdravstvenu skrb za najmlađe pacijente. Također, dio donacije bit će  namijenjen i Klinici za onkologiju i radioterapiju, kroz financijsku pomoć ili nabavu potrebne  medicinske opreme

Humanitarna kampanja provodi se od 7. 11. do 21. 12. 2025. u svim Tommy prodavaonicama i  u Tommy web shopu

Od svakog kupljenog Cedevita proizvoda izdvajat će se 0,50 € za Klinku za dječje  bolesti (donacija namijenjenu kupnji videogastroskopa) te 0,30 € za Kliniku za onkologiju i  radioterapiju (donacija namijenjena kupnji potrebne medicinske opreme ili kao financijska  pomoć). 

