Hrvatska senzacija u Americi: Trojica naših na Final Fouru u istoj momčadi, ovo se još nikada nije dogodilo

Nikad se nije dogodilo da Hrvatska na Final Fouru američke sveučilišne košarke ima čak trojicu igrača, još ktome u istoj momčadi. A blizanci Tomislav i Zvonimir Ivišić te Toni Bilić borit će se sljedećeg vikenda za trofej koji se u američkoj košarci smatra izrazito važnim, u očima akademske Amerike čak i važnijim od NBA naslova, piše Večernji.

A hrvatska braća iz Viteza i Omišanin Toni Bilić uspjeli su u tome zahvaljujući pobjedi njihova Illinoisa nad Iowom (71:59) u kojoj bivši cedevitaš nije sudjelovao ali su zato Tomo i Zvone dali važan doprinos. A Illinoisu je to kroz takozvano "ožujsko ludilo" (March Madness) prvi prodor do turnira završne četvorice nakon 21 godine i naraštaja kojeg su predvodili kasniji NBA igrači Deron Williams i Dee Brown.

Ljevoruki startni centar Tomislav Ivišić (216 cm) proveo je u igri 27 minuta i za to vrijeme upisao 13 koševa, četiri skoka, dvije blokade i asistenciju. U skraćenoj rotaciji trenera Brada Underwooda, među osam igrača koji su se pojavili u igri, 12 minuta na parketu proveo je pak Zvonimir Ivišić (218 cm) upisavši četiri skoka te po jedan skok i blokadu.

Među igračima koji su ulazili s klupe jest i Andrej Stojaković, sin proslavljenog srpskog košarkaša Predraga Stojakovića, koji je u ovom susretu sa 17 koševa (i pet skokova) bio drugi strijelac svog sastava.

Kad smo već na temi igrača čija prezimena završavaju na "ić" i sugeriraju povezanost sa zemljama bivše SFRJ valja nam reći da se u ovoj momčadi nalaze još dvojica "ićevaca". Jedan je srpski bek Mihailo Petrović kojeg pamtimo po 28 koševa i 13 skokova u prošlosezonskom izdanju ABA lige protiv Cibone.

No, Petrović nije ulazio u utakmicu za razliku od 20-godišnjeg crnogorskog krilnog centra Davida Mirkovića koji je na koncu uknjižio devet koševa i 12 skokova i svakako je igrač koji "uzima" minute Zvonimiru Ivišiću. A Zvone je, kažu stručnjaci, talentiraniji od braće Ivišić no zato je Tomislav puno stabilniji igrač. Zvone ima svoje bljeskove, kao što je bilo nedavno "vau" zakucavanje preko igrača, a Tomo je stožerni igrač na kojeg se treneri u potpunosti mogu osloniti.

Angažman trojice Hrvata, dvojice Srba i jednog Crnogorca rezultat je odličnih veza s europskom košarkom koje su uspostavili pomoćni treneri Geoff Alexander i Orlando Antigua. A poznato je da sada i američki koledži skautiraju po Europi, baš kao što to već godinama čine NBA skauti, ne bi li prije drugih otkrili talente poput Ivišića te ih privoljeli da dođu studirati u Ameriku ali uz vrlo dobar ugovor.

A to je ona novost, u posljednjih par godina, po kojoj i koledži mogu plaćati igrače, i to znatno više no što bi isti dobili u Europi, na račun "doprinosa imidžu sveučilišta" kroz sportske nastupe ali i sponzorska pojavljivanja pretvarajući ih u svojevrsne influensere. A famozni "Name, Image and Likeness" omogućio je Ivišićima zaradu o kojoj njihovi vršnjaci koji su ostali u europskim klubovima mogu samo sanjati.

A nakon razvojne faze u Šibeniku, hrvatski "twin towers" su igrali u podgoričkom SC Derbyju i tek onda su se zaputili preko Atlantika (Zvonimir godinu ranije). Za razliku od brata Tomislava, koji je odmah krenuo u Chicago, Zvonimir je bio "ptica selica" pa se bratu pridružio u Illinoisu nakon igranja za Arkansas i Kentucky.