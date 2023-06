GRAĐANI ODUŠEVLJENO PLJESKALI Puljak prihvatio Barbirovu inicijativu: "Vrtiću vraćamo Palminino ime, ispravljamo povijesnu nepravdu"

Vrhunac obilježavanja Dana antifašističke borbe dogodio se ispred splitskog HNK.

Nastupilo je Hrvatsko glazbeno društvo Stjepan Radić te je održan koncert Mješovitog zbora Filip Dević i Ženskog pevskog zbora Kombinat iz Ljubljane.

Ispred HNK su izveli poznate pjesme, od kojih izdvajamo "Po šumama i gorama" te "Bella ciao". Jedan od govornika bio je i bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić, ali i splitski gradonačelnik Ivica Puljak.

Puljak je istaknuo važnost antifašizma.

- Danas je Hrvatska bolja nego što je ikad bila. Je li trebalo biti bolje? Da. Hoće li biti bolje? Hoće. Nastavit ćemo dalje graditi grad i domovinu Hrvatsku, da bude sve bolja i bolja - kazao je između ostalog Puljak.

Puljak je potvrdio da će vratiti ime Palmine Piplović dječjem vrtiću, nakon što je SDP-ov gradski vijećnik Damir Barbir pokrenuo tu inicijativu.

- Mogu vam sada reći da ćemo vratiti ime vrtića "Palmina". Tu je inicijativu pokrenuo Damir Barbir, a tu ćemo inicijativu realizirati uskoro. Grad Split je grad ponosan grad, koji se temelji na vrijednostima antifašizma i Domovinskog rata. Želimo graditi grad na vrijednostima solidarnosti, brige za najstarije i dobroti prema svima onima koji tu žive i koji dolaze, bilo da žele živjeti s nama ili nas posjetiti - kazao je Ivica Puljak u četvrtak navečer pred zgradom HNK Split, zaradivši veliki pljesak.



Sam Barbir je ponosan na svoju inicijativu, ali i odluku gradonačelnika Puljka.

- To dugujemo slobodarskom Splitu, to dugujemo Palmininoj obitelji, to dugujemo svima nama, to dugujemo našoj Palmini. Spomen njenog imena vječno će sjati nad našim gradom kao spomen na jednu hrabru mladu ženu i njenu neustrašivu borbu za slobodu. Dok živi ovaj grad, živjeti će i ime Palmina… - poručio je Barbir.

Palmina Piplović (1922. -1944.) Rodila se u braku Ivana i Marije rođene Baldasar u obitelji od osmero djece, petorice sinova i triju kćeri. Roditelji su bili iz mesarskih obitelji.

Bila je splitska civilna veza s partizanima. U partizanima joj je bilo četvero njene braće i sve sestre. Palmina i njeni drugovi poticali su njemačke vojnike na dezertiranje.

Imala je 22 godine kad su je 7. listopada 1944. Nijemci uhapsili. Tri dana mučena je u zatvoru. Kroz kakve je strahote prošla, nikada nećemo saznati. Zajedno s Nikolom Zavoreom i njemačkim vojnikom brijačem Fritzom, obješena je o stup električne rasvjete na predjelu Ljubinci u Solinu, na putu između Bilankuše i Majdana. Stajali su u košu kamiona kada su im oko vrata vezali omče. A onda je vozač stisnuo papučicu gasa.

Dva dana izmučeno tijelo mlade cure visjelo je na stupu, da bi je potom milosrdno pokopali kao psa, koji metar dalje, uz rub puta. Po okončanju rata, ekshumirana je i dostojno sahranjena. Palmina Piplović se pretvorila u prah, ostale su samo ošišane pletenice s fjokima, koje obitelj i danas čuva.

Uspomenu na nju dugo je čuvao i dječji vrtić na Marjanu noseći njeno ime. Onda je došla nova demokracija. Palmina je u novom poretku dobro i prošla. Spomen-ploču na njezinoj rodnoj kući nitko nije minirao. Tete iz vrtića koji je preimenovan, skinule su staru tablu s imenom i Palminin portret koji su potom vratili obitelji.