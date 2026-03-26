Giselle će uzburkati emocije! Balet HNK-a Split priprema svevremenski klasični dragulj koji osvaja ljepotom i osjećajnošću

Hrvatsko narodno kazalište u Splitu priprema pravi baletni biser za Svjetski dan kazališta. Remek-djelo klasike, balet „Giselle“, premijerno će se izvesti 27. ožujka pod koreografskom i redateljskom palicom Mirne Sporiš Miani, prema originalu Julesa Perrota, Jeana Corallija i Mariusa Petipaa. Orkestrom HNK-a ravnat će Andrej Vesel i Borjan Oliver, a plejadi sjajnih plesača splitskog Baleta priključit će se i polaznici Baletnog studija HNK Split, polaznici Glazbene škole Josipa Hatzea (odjel za klasični balet) i članovi Folklornog ansambla Jedinstvo. U samoj završnici priprema za „Giselle“ razgovarali smo s nekoliko solista Baleta HNK-a Split, a zajednički je nazivnik isti – svi jedva čekaju pokazati tehničku ljepotu i more emocija ovog svevremenskog djela o ljubavi, izdaji i oprostu.

Amanda Devenuta, članica Baleta HNK Split, utjelovit će naslovnu junakinju „Giselle“. Prije dolaska u Split bila je dugogodišnja prvakinja Kansas City Balleta (2014. – 2025.), gdje je ostvarila niz velikih uloga, a sad jedva čeka svoju splitsku Giselle.

„Jedva čekam debitirati pred splitskom publikom u ovoj ulozi. Jedna od najdražih stvari u baletu mi je mogućnost prikaza emocije kroz ples i glumu, praktički dijelite svoje srce s publikom. U Giselle postanete iskreno emotivni, možete se poistovjetiti s njom, njezin je lik prelijepo oslikan. Ona voli plesati, puna je života i ljubavi, a i sebe tako doživljavam. Jako je zabavno stvarati svoju verziju nje. Obožavam raditi s Mirnom Sporiš Miani, koja ima prekrasan pristup u kojem dopušta da plesačeva individualnost zasja, a i jako cijenim povjerenje zbog kojeg ne osjećate pritisak. Kad radite s takvom osobom, nije vas strah ni kad u nečemu pogriješite jer znate da ćete dobiti konstruktivan savjet, razumijevanje i pomoć.

Giselle je emocionalni rollercoaster jer počne vrlo živahno i sretno, kroz priču o njezinoj prvoj pravoj ljubavi, a tolike emocije blokiraju njezin pogled na stvarnost, na činjenicu da je on već obećan nekoj drugoj. U drugom činu Giselle izdaje njezino toplo srce, svijet joj se slama, ona postaje biće drugačije dimenzije, ali volim tu priču jer pokazuje snagu ljubavi i nevjerojatnu moć oprosta. Nadam se da će se vidjeti koliko emotivno doživljavam ovaj balet te da će moja osobnost zasjati. Kad bismo govorili o 'idealnoj' balerini i zasebno promatrali kakve nam je priroda podarila noge i ruke, moje se tijelo, kao i tijela mnogih balerina, u mnogočemu ne bi uklopilo u tu ideju, ali ono što je često mnogo važnije su osjećaji i trud koje unosimo u uloge. Na kraju dana ipak presudi naš rad i to koliko živimo umjetnost. Vjerujem da govorim u ime svih kolega u ansamblu – Giselle nam mnogo znači i dat ćemo svoj maksimum.“

Prvakinja Baleta Eva Karpilovska kroz niz je zapaženih uloga postala jedan od simbola splitskoga Baleta. Uvijek na visini zadatka, posvećena i potpuno oduševljena umjetničkom snagom plesa, Karpilovska i u ovome projektu vidi sjajan potencijal stjecanja i odgajanja nove publike.

„Giselle je jedan od najromantičnijih baleta ikada te jedan od bisera romantizma. Obožavam ovaj balet zbog emotivnosti, smatram ga dušom klasičnog baleta. Prvi je čin vrlo prirodan i glumački vrlo zanimljiv. Drugi je dio čista klasika, lijepih linija, također s emotivnošću kao velikom snagom. Mislim da svaka balerina sanja o ulozi Giselle, pogotovo u zahtjevnim scenama. Kad govorimo o Gisellinoj izbezumljenosti, slomljenosti i razočaranju, o njoj ne razmišljam samo kao plesačica, nego i kao glumica. Zanimljivo je dodirnuti taj osjećaj ispred publike kroz taj prelijepi duševni monolog.

Jako volim raditi s Mirnom Sporiš Miani, vrlo je brižna, sluša plesače, pobrine se za sve što nam treba, jako je organizirana i otvorena za naša mišljenja. Giselle 16 godina nije bilo u Splitu, s tim sam naslovom ja došla u ovaj ansambl i sad sam ga, nakon toliko godina, konačno opet s radošću dočekala. Nadam se da je ovo jedan od naslova koji će odgajati novu publiku, radi se o klasiku koji je ponos svakog kazališta.

U drugoj će podjeli kao Giselle zasjati mlada Ukrajinka Daria Manoilo, koja vrlo ozbiljno shvaća ovaj golemi umjetnički zadatak i veseli se debitiranju u ulozi snova.

„Za mene je rad na Giselle jako važan, sanjala sam o ovoj ulozi jer to je prekrasna prilika za svakog plesača. Jako sam zahvalna pedagozima koji rade s nama. Albina Rahmatullina posvetila nam je mnogo vremena, donijela znanja i iskustva, što mi je jako koristilo. Rad na ovom baletu jako je zanimljiv jer ne možeš ostati ravnodušan pored ovakve priče. Jako se veselim našim izvedbama. I koreografija i osjećaji koje unosimo vrlo su teški, ali i iskreni i duboki. Nadam se da će publika gledati Giselle sličnim očima kao mi plesači.“

Plesni će joj partner biti njezin zemljak Danyl Podhrushko, koji je završio Kijevsku gradsku baletnu akademiju, a Split ga najviše pamti po odličnoj ulozi Leona u baletu „Gospođa Bovary“ Valentine Turcu.

„Za mene je Giselle novo iskustvo i debi koji jedva čekam. Balet je i tehnički i glumački vrlo zahtjevan jer u dva čina prikazujemo potpuno različita raspoloženja, što se mora vidjeti i u koreografiji i u našoj glumi. Nije jednostavan skok iz sreće i oduševljenja u dramu i tugu, ali volim glumačke izazove, iako sam u početku bio pomalo sramežljiv. Ravnateljica i kolege velika su podrška, a posebno uživam s kolegicom Darijom Manoilo u ulozi Giselle te s pedagoginjom Albinom Rahmatullinom. Ali i svi mi ostali kolege daju veliku podršku pa vjerujem da ćemo na krilima te pozitivne energije napraviti lijepu izvedbu.“

Majstor će umijeća multitaskinga biti mladi plesač Maksym Bilokrytskyii, koji se jedva čeka dokazati u različitim ulogama u baletu Giselle, a posebno se raduje utjelovljenju grofa Albrechta.

„U baletu Giselle plesat ću tri različite uloge, što je izazovno, ali i jako zabavno. Mnogo sam radio na tim ulogama i veselim se što ću moći pokazati koliko svi uživamo u ovom baletu. Kolege kažu da nekad izgledam toliko uživljeno da je to smiješno, ali to je tako zato što smo svi oduševljeni. Mnogo smo radili u ovom periodu, a posebno moram istaknuti koliko uživam u radu s kolegicom Evom Karpilovskom s kojom dijelim mnoge sličnosti na našem plesnom putu. Jako sam zahvalan na ovoj prilici i jedva čekam reakcije naše publike.“

„Giselle“ je na programu 27., 28. i 31. ožujka te 1., 2. i 29. travnja.