Drama na Gripama: Zadar 'pregazio' Split, pogledajte tko je dominirao na terenu

Košarkaši Splita i Zadra danas su od 20 sati na Gripama igrali 8. kolo doigravanja AdmiralBet ABA lige. Slavio je Zadar rezultatom 59:79, a koji je ujedno bio bolji u drugoj, trećoj i posljednjoj četvrtini (11:22, 16:22, 14:18), dok su domaćini bili bolji u prvoj (18:17).

ajučinkovitiji igrač Splita bio je Wiggins s 13 poena i 6 skokova, a potom Myers s 12 poena, 3 skoka i 5 asistencija; Cosey s 9 poena i 1 asistencijom; Drežnjak sa 7 poena, 5 skokova, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Dragić s 5 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Anichevich s 4 poena, 3 skoka i 1 blokom; Jordano s 3 poena i 1 ukradenom loptom; Kučić s 2 poena, 3 skoka i 2 asistencije; Sikirić s 2 poena i 2 skoka; Stephens s 2 poena, 1 skokom, 1 asistencijom i 1 blokom; Marinelli s 1 skokom i 2 asistencije te Perasović.

Kod Zadra najviše se istaknuo Mihailović s 24 poena, 5 skokova, 5 asistencija i 1 blokom, a potom Mazalin sa 17 poena, 5 skokova, 2 asistencije i 3 ukradene lopte; Tišma s 13 poena, 6 skokova i 2 asistencije; Klarica s 11 poena, 5 skokova i 1 asistencijom; Mekić sa 7 poena, 1 skokom, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Žganec sa 6 poena, 3 skoka, 6 asistencija i 1 ukradenom loptom; Buljević s 1 poenom i 2 skoka; Ramljak sa 7 skokova, 2 asistencije i 2 ukradene lopte te Bičić, Torbarina, Dundović i Tkachenko.

Split će iduću utakmicu odigrati 29. ožujka protiv Alkara u sklopu 26. kola SuperSport Premijer lige, a Zadar će također odigrati iduću utakmicu 29. ožujka protiv Dinama u Zadru u sklopu 26. kola SuperSport Premijer lige.