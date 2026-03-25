DHMZ poslao upozorenje, u Hrvatskoj će pasti i do pola metra snijega

Pred Hrvatskom je nagla promjena vremena, upozorio je Državni hidrometeorološki zavod u posebnom priopćenju.

Iako će se tijekom srijede zadržati proljetni ugođaj uz sunčano vrijeme, jugozapadni vjetar i temperature koje će ponegdje dosezati i 20 stupnjeva, već u četvrtak slijedi izražen preokret. Uz prodor hladnog zraka sa sjevera, u unutrašnjosti će osjetno zahladnjeti, a vrijeme će biti vjetrovito. Na Jadranu se očekuje jaka i olujna bura, dok će u većem dijelu zemlje padati kiša, lokalno i obilna.

Najviše oborine prognoziraju se u zapadnim krajevima, gdje bi u kratkom razdoblju moglo pasti i više od 60 milimetara kiše, a u Gorskoj Hrvatskoj i do 90 milimetara. Na sjevernom Jadranu moguće je i grmljavinsko nevrijeme uz nagle promjene smjera i jačine vjetra.

Zbog obilnih oborina postoji opasnost od bujičnih i urbanih poplava, osobito na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara, Like i karlovačke regije, uz moguć porast vodostaja rijeka.

Uz nagli pad temperature u unutrašnjosti će kiša prelaziti u snijeg, a zbog duljeg trajanja oborine očekuje se i stvaranje snježnog pokrivača. U Gorskom kotaru i Lici on bi ponegdje mogao prelaziti i pola metra, uz moguće probleme zbog mećave.

Promjena vremena bit će praćena i snažnim vjetrom. Početkom četvrtka jugo će naglo okrenuti na buru, najprije u Istri, a zatim i duž obale, gdje se podno Velebita očekuju i orkanski udari. U Dalmaciji će veći dio dana prevladavati jako i olujno jugo, dok će u unutrašnjosti puhati jak do olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Stabilizacija vremena očekuje se tijekom vikenda, no jutra će biti hladna, uz temperature ispod nule u gorju, a početkom idućeg tjedna mraz je moguć i u nizinama.

Iz DHMZ-a upozoravaju da su na snazi upozorenja za snijeg, obilnu kišu, grmljavinsko nevrijeme i olujan vjetar te pozivaju građane da redovito prate prognoze i upozorenja te svoje aktivnosti prilagode vremenskim uvjetima.