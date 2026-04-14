Danas ne perite aute, bit će uzaludno: Dah Sahare stigao do Jadrana, evo kada će jugo konačno prestati

Sredozemna ciklona od jučer intenzivno djeluje na vrijeme na cijelom Jadranu, donoseći jugo i natprosječnu toplinu. Tako su jučer najviše dnevne temperature zraka dosele 24 stupnja Celzijusova. Jugo je na moru imalo olujne udare, a jedino je podno Velebita puhala bura.

I noći na utorak nad Jadranom se stvaraju kišni oblaci, a lokalno je bilo i grmljavine. Još jučer zrak je sadržavao manju koncentraciju pustinjske prašine u zraku. Naime, ciklona je sa svoje prednje strane povukla ogromne količine saharskog pijeska i prašine te ga prenijela preko Sredozemnog mora dalje na sjever. Danas će se koncentracija pijeska u zraku povećati pa će kiša koja pada sadržavati pustinjske čestice.

Prilično je jasno da će današnje oborina biti neravnomjerno raspoređene. Dok će ponegdje pasti preko 30 litara po kvadratnom metru, drugdje će pasti tek koja litra. Danas će ujedno osvježiti u odnosi na ponedjeljak, no novi porast temperature zraka donosi srijeda kada će mjestimice biti do 25, ponegdje i blago iznad.

U utorak veći dio dana pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a mjestimice je moguće preko 40 litara po metru kvadratnome, većinom prijepodne, a u drugom dijelu dana sve više suhog vremena. Ipak, oborine će biti ravnomjerno raspoređene pa će mjestimice pasti tek koja litra. Jugo će puhati veći dio dana, ali će lagano slabiti iako će osobito prijepodne i dalje biti vrlo jakih udara. Podno Velebita će danju zapuhati bura, ona će se prema kraju dana širiti na srednji Jadran, ali samo kao slaba do umjerena. Danju će biti umjereno svježije u odnosu na ponedjeljak, uglavnom od 16 do 21°C u najtoplijem dijelu dana.

Srijeda donosi izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. Ranije ujutro malo kiše bit će mjestimice na sjeveru Dalmaciji, a popodne u srednjoj i južnoj gdje može i zagrmjeti. Na moru će biti još nešto juga, ali će se bura lagano širi prema jugu. Ponovno znatno toplije, najviše dnevne temperature od 20 do 26°C.

Četvrtak će biti djelomično sunčan i u većini krajeva suh. Ipak, osobito su popodne u Dalmatinskoj zagori, uz povećan razvoj naoblake, mogući prolazni pljuskovi s grmljavinom. Ujutro i navečer slaba do umjerena bura, danju na moru tramontana koja kasno popodne na otvorenom može imati pojačane udare. Zadržat će se toplo i vrlo toplo, najviše dnevne temperature od 20 do 26°C.

I petak vrlo slično, a bura će ojačati pa će biti pojačanih udara. Najviše dnevne temperature od 19 do 24°C.

Prema današnjim prognostičkim materijalima, dani vikenda će proteći u znaku stabilnog vremena. Bit će djelomično sunčano i suho. Oba dana ujutro i navečer će puhati slabo do umjerena, prolazno i pojačana bura, danju će oslabiti i okrenuti na vjetar zapadnih smjerova. Jutra će biti neznatno svježija. Najviše dnevne temperature od 19 do 24°C.