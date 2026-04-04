Dan kada je Amerika stala: Na današnji dan Martin Luther King ubijen je u atentatu. Imao je samo 39 godina

Na današnji dan, 4. travnja 1968. godine ubijen je Martin Luther King Jr., jedan od najvažnijih boraca za ljudska i građanska prava u 20. stoljeću. Njegov život i rad obilježili su povijest Sjedinjenih Američkih Država, ali i nadahnuli milijune ljudi diljem svijeta.

Rođen 15. siječnja 1929. u Atlanti kao Michael King Jr., kasnije je preimenovan u Martina Luthera Kinga Jr. u čast njemačkog reformatora Martina Luthera. Odrastao je na američkom jugu u vrijeme duboko ukorijenjene rasne segregacije, što je snažno utjecalo na njegov kasniji život.

Već kao mladić pokazivao je iznimnu inteligenciju – preskočio je dva razreda i upisao Morehouse College sa samo 15 godina. Nakon studija sociologije nastavio je obrazovanje iz teologije, a doktorirao je na Sveučilištu u Bostonu. Tijekom studija upoznao je suprugu Corettu Scott King, s kojom je imao četvero djece.

King se početkom 1950-ih istaknuo kao vođa pokreta za građanska prava. Njegov uspon započeo je tijekom bojkota autobusa u Montgomeryju 1955. godine, pokrenutog nakon uhićenja Rose Parks. Kao predsjednik lokalne organizacije, predvodio je višemjesečni bojkot koristeći metode nenasilnog otpora inspirirane djelovanjem Mahatme Gandhija. Bojkot je završio povijesnom odlukom Vrhovnog suda kojom je segregacija u javnom prijevozu proglašena neustavnom.

Tijekom 1960-ih King je predvodio niz kampanja protiv rasne diskriminacije. Posebno se ističu prosvjedi u Birminghamu 1963. godine, nakon kojih je napisao poznato „Pismo iz birminghamskog zatvora“, braneći nenasilni otpor. Iste godine održao je svoj najpoznatiji govor „I Have a Dream“ tijekom Marša na Washington, iznoseći viziju društva bez rasne nejednakosti.

Za svoj rad nagrađen je Nobelovom nagradom za mir 1964. godine, postavši jedan od najmlađih dobitnika tog priznanja. Osim borbe za rasnu jednakost, zalagao se i za socijalnu pravdu te se otvoreno protivio Vijetnamskom ratu.

Njegov život tragično je prekinut 4. travnja 1968. u Memphisu, gdje je ubijen dok je stajao na balkonu motela. Za atentat je osuđen James Earl Ray, iako su tijekom godina postojale brojne teorije o mogućoj široj zavjeri.

Smrt Martina Luthera Kinga Jr. izazvala je val tuge i nereda diljem Sjedinjenih Država, ali je istodobno dodatno učvrstila njegovu ostavštinu. Danas se smatra simbolom borbe za pravdu, jednakost i nenasilje.

U njegovu čast 1983. godine uveden je nacionalni praznik u Sjedinjenim Državama, koji se obilježava svakog trećeg ponedjeljka u siječnju. I desetljećima nakon smrti, poruke Martina Luthera Kinga Jr. ostaju snažne i aktualne, podsjećajući na važnost borbe protiv nepravde u svim oblicima.