'CURE' NOVE INFORMACIJE IZ BANOVINE Puljak pokrenuo postupak udaljavanja Maje Đerek iz pročelničke fotelje?

Sve vodi k tome da je 'pukla ljubav' između splitskog gradonačelnika Ivice Puljka i pročelnice Upravnog odjela za gradsku imovinu, Maje Đerek.

Naime, nakon jučer održane izvanredne tematske sjednice Gradskog vijeća u vezi onečišćenja zraka na području Brda i Neslanovca, pročelnica Maja Đerek javno je iznijela prijedlog Vijeću da se kadrovski stanovi prenamijene u socijalne stanove.

Nije se s tim složio splitski gradonačelnik, koji je jasno poručio:

- Službenici su tu da provode politike, a ne da ih kreiraju - rekao je Puljak.

O tome hoće li Maja Đerek dobiti "tihi otkaz" Puljak jučer nije puno govorio.

"Mi ćemo vidjeti jesu li time prekršene neke od uzusa ponašanja, jesu li prekršene ovlasti i tako dalje, i vidjet ćemo što ćemo napraviti u svakom slučaju", rekao je jučer.

Pokrenut postupak udaljenja iz službe?

Danas se neslužbeno saznaje da je Puljak pokrenuo postupak udaljenja iz službe, Maje Đerek.

Nešto što se posebno naglašava vezano za pitanje kadrovskih stanova i sam prijedlog pročelnice Đerek jest to da je jedan od tih kadrovskih stanova zapravo stan oca Bojana Ivoševića. I sam HDZ se u svojoj izjavi referirao da Puljak "bira" između Maje Đerek i Bojana Ivoševića, odnosno njegova oca, te da pročelnicu Đerek planira maknuti kako bi "zaštitio" oca dogradonačelnika Ivoševića.

- Nema to veze s pojedinačnim slučajevima, ovo je samo politika Grada. Kao što znate ja sam uvijek, uvijek govorio o politici izvrsnosti i politici poticanja visokih tehnologija, stručnjaka i znanstvenika. To je od početka mog djelovanja bilo i tako će ostati i do kraja - odgovorio je jučer Puljak.