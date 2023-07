REZIME U POSLJEDNJIH ŠEST MJESECI Maja Đerek ponosna i sretna: "Gdje ima volje, ima i načina"

Maja Đerek, pročelnica za gradsku imovinu, napisala je na društvenim mrežama svoj osvrt i rezime rada upravnog odjela za gradsku imovinu u proteklih šest mjeseci.

Njezin Facebook status vam prenosimo u cijelosti i autentičnosti:

"REZIME RADA UPRAVNOG ODJELA ZA GRADSKU IMOVINU PROTEKLIH ŠEST MJESECI

Dobre vijesti petkom

Prošlo je pola godine od kada sam došla na čelo gradskog odjela za imovinu pa je vrijeme pa se napravi mali rezime - što je postignuto i koji su daljnji planovi.

1. U zadnjih pola godine upisali smo u registar poslovne prostore, objekte i stanove koji nisu uopće bili registrirani kao vlasništvo Grada pa se njihovo korištenje nije ni naplaćivalo - vrijednosti najmanje 8 milijuna eura (oko 60 milijuna kuna). Radi se o skoro 1000 m2 stambenog prostora te skoro 2000 m2 poslovnih prostora i objekata. Bilo je potrebno puno prekovremenih sati kako bi se napravila ovako detaljna revizija. Nastavljamo dalje jer ovo je tek početak. Kontinuirano se podnose i prijedlozi za uknjižbu vlasništva Grada Splita.

2. Ubrzo nakon dolaska na mjesto pročelnice dala sam nalog da se svim dužnicima za korištenje poslovnih prostora pošalju opomene za zaostala dugovanja. U samo dva navrata slanja opomena na taj način smo uspjeli naplatiti u gradski proračun oko 500 000 eura starih dugovanja (oko 4 milijuna kuna). Neki su govorili da se ta dugovanja više nikad neće naplatiti. Zahvaljujem korisnicima na razumnom postupanju. Uočili smo da korisnici poslovnih prostora nakon slanja opomena počinju redovito plaćati račune za korištenje.

3. Uvedeni su redoviti i strogi očevidi korištenja gradskih stanova i poslovnih prostora. Zatekli smo prilično neuređenu situaciju sa zlouporabom gradske imovine te nezakonitim podzakupima i podnajmovina te su takvim korisnicima promptno raskinuti ugovori. Svim zakupnicima i najmoprimcima koji nisu poštivali ugovore, zakonske propise i akte Grada otkazali smo ugovore. Oko zatečenih zloupotreba smo obavještavali javnost, ne zbog samopromocije kako su pojedinci i interesne grupacije tvrdile, već zbog toga jer je to bio vrlo učinkovit način da Grad Split ponovno dođe u posjed svoje vrijedne imovine i to na miran način i bez mogućih dugotrajnih sudskih postupaka. Nažalost, pojedinci koji su naučili parazitirati na gradskoj imovini bez ikakvih kriterija su koristili sve moguće vrste pritisaka kako bi odustali od uvođenja reda. Od pritisaka preko određenog medija do verbalnih prijetnji i zastrašivanja.

4. Postojećim korisnicima kadrovskih stanova su prije skoro 6 mjeseci podignute cijene najamnine na 6 eura po m2, što je povećanje od preko 500%. Sada je najamnina gotovo u visini tržišne cijene najma. Kontrole plaćanja i korištenja će biti redovite i ukoliko se uoče nepravilnosti odmah će se otkazivati postojeći ugovori. Odbijeni su svi zahtjevi za otkup kadrovskih stanova, koji su se prije po povlaštenim cijenama prodavali isključivo korisnicima. Otkazano je pet ugovora o najmu kadrovskih stanova zbog kršenja ugovora i propisa, a dva korisnika su najavila da će ubrzo vratiti stanove. Bespravnim korisnicima stanova i poslovnih prostora počeli smo naplaćivati naknadu za korištenje u tržišnoj visini najma i zakupa, do predaje nekretnina Gradu, a kako Grad ne bi bio oštećen.

5. Prije mojeg dolaska utvrđena je transparentna Lista za dodjelu gradskih stanova na kojoj se nalazi oko 70 obitelji i pojedinaca koji žive u lošim socijalnim i stambenim uvjetima. Lista je vrlo važna jer su svi građani na Listi morali gradu DOKUMENTACIJOM dokazati svoj loš socijalni status. Tako su spriječene zloupotrebe u budućnosti da stan dobije netko tko uopće ne može dokumentacijom dokazati svoj loš socijalni status nego se za osobu "zalažu" moćni pobjednici ili grupacije. Odmah po mom dolasku gradski odjel je pripremio 3 stana za dodielu, a trenutno renoviramo još 7 gradskih stanova koji će uskoro biti dodijeljeni isključivo putem već utvrđene Liste prvenstva. Svi oslobođeni stanovi koje trenutno koriste bespravni korisnici će se obnoviti (ako je potrebno) te će isključivo biti namijenjeni potrebitim građanima s Liste prvenstva, koji godinama čekaju svoju priliku za bolju budućnost.

6. Političke stranke kojima su istekli ugovori, a koje su godinama koristile poslovne prostore na elitnim lokacijama i po vrlo niskim cijenama, dobrovoljno su napustile postojeće prostore. Na tome im je gradska uprava zahvalna. Veći dio oslobođenih poslovnih prostora će biti putem javnih natječaja dodijeljen neprofitnim udrugama koje se bave socijalnim ili obrazovnim radom. Manji dio će biti putem javnih natječaja dati u komercijalne svrhe. Uvažene su sugestije značajnijih splitskih udruga te će uskoro na Gradsko vijeće doći Odluka o dodjeli prostora udrugama. Javno savjetovanje je još u tijeku te pozivamo sve da daju svoje prijedloge. Ovo je prvi puta da grad Split dobiva takav opći akt oko dodjele gradskih prostora udrugama. Naglasak kod javnog natječaja će biti na programima i djelovanju udruge te će prostore dobivati udruge koje budu imale najveći broj bodova, a ne udruge koje ponude najveću cijenu.

7. Upravni odjel za gradsku imovinu je završio sa formuliranjem četiri važne odluke za poslovne prostore koje će u budućnosti eliminirati mogućnost zloupotrebe i manipulacija te omogućiti obećanu transparentnost u korištenju prostora. Jedna odluka je već prihvaćena od strane Gradskog vijeća - Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora koja se odnosi na komercijalne zakupe, a preostale tri dolaze uskoro na Gradsko vijeće. Osim Odluke o dodjeli prostora udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva tu su još i Odluka o dodjeli prostora za kulturu te Odluka o dodjeli prostora na uporabu proračunskim korisnicima Grada.

8. Dolaskom na čelo ovog gradskog odjela uvjerila sam se da velika većina zaposlenika vrijedno i odgovorno obavlja svoj posao. Bilo je potrebno puno zajedničkog truda i prekovremenih sati da bi se u ovako kratkom vremenu isporučili gore navedeni i očito pozitivni rezultati. Pojedini zaposlenici odbijaju raditi svoj posao ili je primijećeno da su svojom namjerom/neznanjem radili štetu Gradu te smatram da istima treba biti izrečena neka vrsta sankcije.

Mislim da nema potrebe naglašavati kolike otpore sam doživjela od pojedinaca i interesnih skupina koji su godinama radili i koristili imovinu bespravno, a bez da ih je itko sankcionirao.

Zahvaljujem se na odgovornom ponašanju pojedinaca koji su odlučili doborovoljno vratiti gradske prostore i stanove jer to pokazuje da dolazi do promjene u načinu razmišljanja i navika s ciljem da svi građani Splita imaju jednaku priliku i tretman te da Grad na zakonit, transparentan i ekonomičan način upravlja svojom imovinom. Cilj je i da se građani naviknu na javne natječaje, o kojima smo do sada slušali, ali ih nismo vidjeli.

Uskoro slijede javni natječaji za poslovne prostore.

P.S. Gore navedeno odnosi se samo na rezultate rada glede stanova i poslovnih prostora. Uskoro ćemo objaviti i rezultate glede zemljišta u vlasništvu Grada, sudskih sporova, upisa u registar nekretnina i slično.

Gdje ima volje, ima i načina", napisala je na društvenim mrežama Maja Đerek.