ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA O SLUČAJU SJEVERNE LUKE Puljak komentirao i mogući "tihi otkaz" Maje Đerek: "Vidjet ćemo što ćemo napraviti"

Danas je u Splitu održana izvanredna tematska sjednica Gradskog vijeća u vezi onečišćenja zraka na području Brda i Neslanovca.

Pri završetku Sjednice, gradonačelnik Splita Ivica Puljak objavio je četiri nove odluke Gradskog vijeća u svrhu rješavanja problema onečišćenja zraka na sjevernom dijelu Splita.

Prva odluka je da se zadužuje predsjednik Gradskog vijeća Željko Domazet da se u ime Gradskog vijeća zatraži izvješće Luke d.d. o poduzetim radnjama nakon postupanja Državnog inspektorata i ono što planiraju u budućnosti napraviti. U slučaju da se nastavi zagađenje zraka, Gradsko vijeće će razmotriti izmjenu prostorno-planske dokumentacije kao način sanacije navedenog područja.

"Ako se nastavi ovakva situacija i ne dođe do smirivanja zagađivanja, onda se može razmisliti da u budućnosti tamo ne budu takve industrijske radnje", rekao je Puljak.

Odlukom Vijeća se također zadužuje predsjednik Gradskog vijeća da od Inspektorata zatraži sve podatke radi smirivanja situacije na terenu, i na upućivanje građanima ako situacija nije dobra, kao i donošenje akcijskog plana za navedeno područje.

I treće, poziva se Lučka uprava da naloži koncesionaru postavljanje mjernih uređaja za kontinuirano ispitivanje kvalitete i kakvoće zraka.

"Još je jedan amandman donesen, a to je da Gradsko vijeće zatraži od Vlade da se izmijeni zakon tako da se ovlasti Državnog inspektorata prebace na velike gradove, i time bi Grad Split dobio ovlasti da puno brže i efikasnije rješava ovaj i mnoge druge probleme", rekao je Puljak.

Raskol s pročelnicom Majom Đerek?

Pročelnica Maja Đerek javno je iznijela prijedlog Vijeću da se kadrovski stanovi prenamijene u socijalne stanove.

Glavno pitanje koje se postavlja jest je li moguće nastaviti nekakav odnos s Pročelnicom te jesu li možda narušeni odnosi između gradske vlasti i pročelnice. Puljak je odgovorio:

"Vidjet ćemo kakve ćemo postupke u budućnosti podnijeti. Ja mislim da nije u redu da jedna službenica na takav način postupa i iznosi svoja politička stajališta", rekao je Puljak. Ono što ga je gradonačelnika najviše zasmetalo kod izjava pročelnice jest iznošenje političkih stajališta bez konzultiranja.

"Mi smo dobili vlast, i dobili smo od građana mogućnost da kreiramo politiku grada. Službenici su tu da provode politike, a ne da ih kreiraju. Ništa posebno me nije zasmetalo osim toga da se sve treba dogovoriti. Uvijek se do sada događalo u Gradskoj upravi da su se politike kreirale unutar uprave, i onda su Stručne službe to uobličile u dokumente koji su se predlagali u Vijeće i to će tako biti u budućnosti", rekao je Puljak koji je i naveo da s pročelnicom Đerek nije razgovarao.

Hoće li se prijedlog Maje Đerek razmotriti?

"Ne, takav prijedlog neće stići na Gradsko vijeće potpisan od mene s obzirom na to da je naša politika takva da su kadrovski stanovi potrebni Gradu Splitu. Socijalna politika je jedna politika, mi uvijek moramo balansirat iznad inače bi nam se moglo dogoditi da iz populizma mi sve novce koje imamo damo u socijalu, a to isto ne može. Moramo uvijek balansirati između različitih vrsta politika, i takav zaključak neće proći. On bi morao i kroz povjerenstvo koje je napravljeno, i tako dalje, daleko je još od toga", rekao je Puljak.

"To bi tek trebalo ići na javnu raspravu. Dokumenti u javni raspravu uđu tek kad se usuglase s nama kao izvršnom vlasti. Pročelnica kaže da ona može uputiti prijedlog, ali ne može. Zamislite kako bi izgledalo upravljanje gradom kad bi svi službenici mogli samostalno uputiti prijedloge Gradskom vijeću. Zamislite da pročelnici svih gradova u Hrvatskoj mogu samostalno upućivati Gradskom vijeću nešto na odlučivanje, to se nije nikada dogodilo", rekao je Puljak.

"Politika Grada je jasna i politika koju mi vodimo je jasna a to je balans između socijalne politike i politike izvrsnosti i mogućnosti da u budućnosti privlačimo ljude da dođu u grad, da neke od visoko kvalificiranih stručnjaka privučemo na različite načine. Mogućnost jedna je isto tako dodjela kadrovskih stanova, ali to ćemo razmotriti, prodiskutirati i u budućnosti vidjeti kako ćemo se prema tome postaviti. Ono što ne bismo sebi željeli oduzet je takvo pravo naročito u situacijama kada nas institucije kao što su bolnice ili sveučilište u jednom partnerskom odnosu zamole za takve stvari", odgovorio je.

O mogućem otkazu Maje Đerek

O tome hoće li Maja Đerek dobiti "tihi otkaz" Puljak nije puno govorio.

"Mi ćemo vidjeti jesu li time prekršene neke od uzusa ponašanja, jesu li prekršene ovlasti i tako dalje, i vidjet ćemo što ćemo napraviti u svakom slučaju", rekao je.

Nešto što se posebno naglašava vezano za pitanje kadrovskih stanova i sam prijedlog pročelnice Đerek jest to da je jedan od tih kadrovskih stanova zapravo stan oca Bojana Ivoševića. I sam HDZ se u svojoj izjavi referirao da Puljak "bira" između Maje Đerek i Bojana Ivoševića, odnosno njegova oca, te da pročelnicu Đerek planira maknuti kako bi "zaštitio" oca dogradonačelnika Ivoševića.

Puljak odgovara: "Nema to veze s pojedinačnim slučajevima, ovo je samo politika Grada. Kao što znate ja sam uvijek, uvijek govorio o politici izvrsnosti i politici poticanja visokih tehnologija, stručnjaka i znanstvenika. To je od početka mog djelovanja bilo i tako će ostati i do kraja."