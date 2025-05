A GDJE JE KOLINDA? Jakov stigao na modnu reviju bez supruge, fotografio se s poznatom Hrvaticom

Suprug bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović (54), Jakov Kitarović (54) pojavio se u četvrtak navečer u Westinu. U zagrebačkom hotelu bila je svečana dodjela nagrada Talijansko-hrvatske gospodarske komore, Business awards 2022, ali i modna revija poduzetnice i vlasnice modnog brenda Duchess, Snježane Mehun Schillinger (51).

Jakov se na događanjima pojavio bez Kolinde, a po dolasku se fotografirao s Mehunkom, njezinim suprugom Franzom te glavnom tajnicom Talijansko-hrvatske gospodarske komore, Andreom Perkov.

Nasmijan je pozirao fotografima u crnom odijelu te bijeloj košulji. Snježna je zablistala u uskoj šljokičastoj haljini, dok se njezin suprug pojavio u tamnoplavom odijelu te crnoj košulji s leptir mašnom.

Nije poznato gdje je bila Kolinda, a njih dvoje već se dugo u javnosti nisu pojavili zajedno. Grabar-Kitarović ispričala je svojedobno kako se Jakov nosio s forama na njegov račun dok je bila predsjednica.

- Znate ono 'Jakove izdrži' i tako dalje, nije njemu bilo tako loše. On je zapravo do određene mjere i uživao u svemu tome i on je uvijek zapravo na početku braka meni rekao 'joj, ja bih tako volio biti s djecom' - kazala je za IN Magazin, prenose 24 sata.

Inače, Kolinda je Jakova upoznala dok je studirao elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a za njih je, kako je ispričala, bila sudbonosna novogodišnja zabava. Svidio joj se zbog svojih stavova o ravnopravnosti spolova.

- Podredio je karijeru mojoj, i s djecom provodio dane i noći - istaknula je jednom prilikom. Vjenčali su se 1996. te imaju kćer Katarinu i sina Luku.