35 godina "Škverskog bataljuna": Od temelja hrvatske slobode do današnjeg sjećanja

Tzv. "Balvan revolucija", koja je u srpnju 1990. označila početak otvorene agresije na Hrvatsku, stvorila je nužnost ustrojavanja lojalnih policijskih postrojbi koje će štititi ustavni poredak i sigurnost mlade države. U tom povijesnom trenutku, 16. listopada 1990. godine, u splitskom škveru osnovan je II. policijski bataljun rezervnog sastava MUP-a, poznat kao "Škverski bataljun".

Zadaće i ključne akcije

Bataljun je bio sastavljen većinom od radnika Brodograđevne industrije Split – čestitih ljudi koji su potpisom potvrdili svoju lojalnost. Prvim zapovjednikom imenovan je pukovnik Stipe Bilokapić, a zamjenik mu je bio pukovnik Josip Tešija. Zapovjednici satnija bili su Frane Juras, Nenad Tomić i Miljenko Ursić, dok je za vezu s MUP-om bio zadužen Milan Kuzmanić. Formacijski, postrojba je brojala 340 pripadnika.

Bataljun je od siječnja do svibnja 1991. imao presudnu ulogu u obrani Splita, Solina i Kaštela. Čuvao je vitalne objekte, kontrolirao prometnice i barikade te osiguravao splitsku ratnu luku Lora, ali i vojarne "Visoka" i "Lora", sprječavajući izlazak tadašnje JNA na ulice Splita. Posebno se pamti 6. svibnja 1991., kada su radnici škvera, uz osiguranje "Škverskog bataljuna", poveli tisuće Splićana u povijesni prosvjed pred Banovinu – sjedište tadašnje komande VPO-a.

Od lipnja 1991., odlukom ministra obrane Martina Špegelja, bataljun je prerastao u temelj osnivanja 114. brigade HV-a, prve pričuvne brigade Zbora narodne garde.

Sjećanje na poginule

Posebno se izdvaja životna priča pokojnog Ante Bužančića, koji je ratni put započeo 16. listopada 1990. upravo u "Škverskom bataljunu". Poginuo je 17. listopada 1995. kao pripadnik Antiterorističkog voda 72. bojne Vojne policije – Split, a vodi se kao posljednji poginuli hrvatski branitelj u Domovinskom ratu.

U organizaciji Udruge veterana Domovinskog rata Brodosplit, 16. listopada 2025. obilježava se 35. obljetnica osnutka II. policijskog bataljuna. Program počinje u 11 sati kod spomen-ploče u Brodosplitu, nakon čega će uslijediti mimohod do "Parka hrvatskih mučenika" i polaganje cvijeća na spomen-obilježje.

Nakon toga predviđeno je druženje u muzeju Brodosplita, uz izložbu fotografija iz ratnih godina te projekciju filma "Škverani za Domovinu".

Simbol borbe i ponosa

Predsjednik Udruge, Goran Kosor, ističe kako je "Škverski bataljun" bio simbol hrabrosti, jedinstva i otpora, a njegovi pripadnici utkani su u temelje hrvatske slobode.

