Zima stisnula Dalmaciju: Snijeg pada u Zagori! Automobili "okovani" ledom...

Hladna fronta koja je zahvatila Dalmaciju, ali i gotovo cijelu Hrvatsku, donijela je prave zimske prizore i u zaleđe. Dok se veći dio kontinenta već danima budi pod snježnim pokrivačem, snijeg je jutros iznenadio i pojedine dijelove Dalmatinske zagore.

Prema dojavama čitatelja, lagane pahulje padaju u Zagvozdu, a snježne oborine bilježe se i na širem području Dalmacije – primjerice u Kninu, gdje je vrijeme većim dijelom dana izrazito zimsko.

Najviše se osjetila promjena temperature u višim i otvorenijim predjelima, pa se snijeg ponegdje zadržao i na tlu. Tako je u Studencima, mjestu u naselju Općine Lovreć, snijeg već "uhvatio" po tlu i stvorio tanji bijeli sloj, što dodatno potvrđuje jačinu prodora hladnog zraka.

Zimski val donosi i probleme na cestama. Hrvatski autoklub (HAK) već danima upozorava na otežane uvjete u prometu, moguće poledice te potrebu za dodatnim oprezom. Vozače se poziva na prilagođavanje brzine uvjetima na kolniku, držanje većeg razmaka i korištenje zimske opreme, osobito na dionicama u zaleđu i na višim područjima gdje se snijeg najlakše zadržava.

Fotografije čitatelja: Snijeg i led "uhvatili" automobile

Na fotografiji se vidi koliko su uvjeti u zaleđu zimski: na lijevoj strani automobil je prekriven tankim slojem snijega, a pahulje se naziru i u zraku uz sivo nebo i zaleđeni krajolik u pozadini. Na desnoj fotografiji još je izraženija studen – automobil je "okovan" injem i ledom, vjetrobran je zaleđen, a uz donji rub karoserije formirale su se ledenice, dok se po tlu zadržao snijeg.