FOTO I VIDEO Zima udarila u Zagori: Vrlika zabijeljela, na cestama oprez i zimska oprema

Hladna fronta koja je zahvatila Dalmaciju, ali i gotovo cijelu Hrvatsku, donijela je prave zimske prizore i u zaleđe. Dok se veći dio kontinenta već danima budi pod snježnim pokrivačem, snijeg je jutros iznenadio i pojedine dijelove Dalmatinske zagore.

Prema dojavama čitatelja, lagane pahulje padaju u Zagvozdu, a snježne oborine bilježe se i na širem području Dalmacije – primjerice u Kninu, gdje je vrijeme većim dijelom dana izrazito zimsko.

Najviše se osjetila promjena temperature u višim i otvorenijim predjelima, pa se snijeg ponegdje zadržao i na tlu. Tako je u Studencima, mjestu u naselju Općine Lovreć, snijeg već "uhvatio" po tlu i stvorio tanji bijeli sloj, što dodatno potvrđuje jačinu prodora hladnog zraka.

Zimski val donosi i probleme na cestama. Hrvatski autoklub (HAK) već danima upozorava na otežane uvjete u prometu, moguće poledice te potrebu za dodatnim oprezom. Vozače se poziva na prilagođavanje brzine uvjetima na kolniku, držanje većeg razmaka i korištenje zimske opreme, osobito na dionicama u zaleđu i na višim područjima gdje se snijeg najlakše zadržava.

Na fotografijama čitatelja vidi se koliko je nagla promjena vremena "stisnula" zaleđe. Jedan automobil prekriven je tankim slojem snijega, dok je drugi doslovno okovan injem i ledom – zaleđen vjetrobran, bijela opna po karoseriji i ledenice koje vise uz donji rub vozila. Snijeg se zadržao i na tlu, a dojam je više nalik na kontinentalnu zimu nego na Dalmaciju.

Na kraju, valja dodati i da je snijeg zabijelio i Vrliku, gdje je jutros osvanuo vidljiv snježni pokrivač, pa je jasno da se zima ozbiljno spustila na veći dio Dalmatinske zagore.