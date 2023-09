ZGRAŽANJE U SKUPŠTINI Žaja otkrio što djeca uče u školama: "To je gnjusno, dno dna. Sve ću pročitati"

Tijekom 22. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije Marko Žaja iz Domovinskog pokreta dao je izjavu za medije te je iskazao svoje nezadovoljstvo zbog, kako on kaže, neprimjerenih citata u udžbenicima u osnovnim i srednjim školama.

Kako je Dalmacija Danas ranije pisala, najveća rasprava upravo će biti na 20. točki dnevnog reda i tada će vijećnici više govoriti i raspravljati o toj problematici. 01. Dnevni red 22. sjednice Županijske skupštine



Očekivano, najviše polemike potaknula je ta točka, a riječ je o "Prijedlogu zaključka o davanju preporuke Ministarstvu znanosti i obrazovanja".

"Splitsko-dalmatinska županija osnivač je svih srednjih škola u našoj županiji. Isto tako, osnivači su svih osnovnih škola, osim onih koje su u ingerenciji Grada Splita i Grada Makarske. Kao osnivači smo dužni skrbiti o onome što naša djeca čitaju i uče u školama i čim ih se indoktrinira. Moram istaknuti da sam zajedno s kolegom Ivicom Kukavicom dobio određene materijale. Ostali smo zgroženi, to nije primjereno za djecu. To je gnjusno, dno dna. Kada ta točka dođe na red pročitat ću vam sve što smo pronašli u udžbenicima. Vidite, to su vam grozote i siguran sam da ćemo dobiti jednoglasnu potporu Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske", kazao je Marko Žaja iz Domovinskog pokreta. 20. Prijedlog zaključka o davanju preporuke Ministarstvu znanosti i obrazovanja



Tvrdi da će ljudima biti muka kada čuju gnjusne rečenice iz udžbenika. Otkrio je da je riječ o hrvatskim književnicima.

"Na žalost, sve su hrvatski književnici, sve je zapisano u literaturi za više razrede osnovnih škola i početne razrede srednjih škola", zaključio je Žaja.