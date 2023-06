ZATRESLO SE U SUSJEDSTVU: "Prilično snažan potres, predmeti u domu su krckali"

Srpski seizmolozi javljaju da je u ponedjeljak u 19:41 zabilježen potres magnitude 2,9 po Richteru.

Epicentar potresa je na jugu zemlje, kod grada Kraljevo. Intenzitet u epicentru procijenjen je na IV. stupanj Mercalijeve ljestvice, priopćeno je.

#Earthquake 4 km SW of #Kraljevo (#Serbia) 8 min ago (local time 19:41:57). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/ji8irWyoWR pic.twitter.com/7yfhhhVx0m

— EMSC (@LastQuake) June 26, 2023