ZATRESLO SE SUSJEDSTVO Potres se osjetio i u Dalmaciji: "Tresnulo"

Potres magnitude 2,5 po Richteru zabilježen je u BiH u četvrtak u 21:24.

Magnituda potresa bila je 46 kilometra jugoistočno od Mostara i 19 kilometara istočno od Stolca na dubini od 8 kilometara, javlja EMSC.

Podrhtavanje se osjetilo i na jugu Hrvatske.

"Dubrovnik, malo zatreslo", "Tresnulo malo, ništa strašno", "Mali trzaj, isprva sam pomislio auto", komentirali su na EMSC-u.

