Vučić: "Zauzeli RTS! Četiri od pet voditelja im lajka prosvjede"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć na TV Happyju da četiri od pet voditelja RTS-ovog Dnevnika na društvenim mrežama lajka prosvjede "Srbija protiv nasilja".

"RTS zauzeli! Nisu fizički ušli, ali mentalno. Pogledajte im samo - imaju četiri voditelja Dnevnika koji im lajkaju prosvjede, četiri od pet, ja mislim, koliko ih ima", rekao je srpski predsjednik Aleksandar Vučić, prenosi Index.

Dodao je i da vlast stoga razmišlja kada će organizirati prosvjede ispred javnog servisa.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da Vučić izražava nezadovoljstvo odnosom RTS-a prema prosvjedima "Srbija protiv nasilja".

Krajem svibnja je na Pinku rekao da bi i sam potpisao zahtjev opozicije za smjene na RTS-u.

"Potpisat ću im, jer mislim da je RTS postao, hajde kao predsjednik, bit ću blaži… Mislim da je RTS postao veoma, veoma pristran na njihovu stranu i to je jedino što mogu reći. Nisam razumio što protestiraju, ali oni to iz hira. To oni naučili, još od Mitevića, hajde da idemo, pričamo nešto, pričamo gluposti…", rekao je Aleksandar Vučić, prenosi Index.

Tada je rekao i da se Dnevnik RTS-a 27. svibnja pet puta uključio u prosvjed koji je održan u okolici sjedišta javnog servisa i da to ima "još samo u Sjevernoj Koreji".

