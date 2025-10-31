Vodič za uzgoj maslina u "nemaslinarskim" područjima

Za maslinu se kaže da je "kraljica Mediterana". Iako je maslinarska proizvodnja najzastupljenija u mediteranskom bazenu, uzgoj maslina se tijekom prošlosti proširio i u ona područja gdje ova kultura nije bila prisutna, a gdje klimatske prilike omogućavaju njezin uzgoj. Za širenje masline u Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju i Novi Zeland zaslužni su i naši iseljenici.

Zagrijavanje Europe

Ograničavajući čimbenik uzgoja maslina jesu niske temperature. Međutim, zbog globalnog zagrijavanja, a prema podacima Europske agencije za okoliš Europa jest kontinent koji se najbrže zagrijava, moguć je uzgoj maslina i u onim tradicionalno "nemaslinarskim" krajevima gdje maslinarska proizvodnja donedavno nije bila moguća.

Tako primjerice možemo naći maslinike u Mađarskoj ili Švicarskoj, i to uglavnom u mikroklimatskim područjima, blizu jezera, gdje vodena površina ublažava izražene oscilacije temperatura i štete uzrokovane smrzavanjem stabala.

