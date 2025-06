"Vladimir Matijanić za mene je heroj", Zlatko Paković uoči praizvedbe drame o tragičnoj smrti poznatog novinara

Građanin Matijanić, autorski projekt Zlatka Pakovića, praizvest će Drama Hrvatskog narodnog kazališta Split 21. lipnja na otvorenoj sceni Plinara. Drama u tri čina iz tri različita aspekta tematizira smrt novinara Vladimira Matijanića, tragični događaj koji je prije tri godine izazvao velike kontroverze u hrvatskom javnom prostoru.

"Nije lako danas prepoznati junaka, heroja koji živi među nama. Vladimir Matijanić je za mene heroj, on zaslužuje taj, danas već malo patetični naziv. Tim se fenomenom mi u dramskoj umjetnosti bavimo. Govorimo o ljudima koji su na rubu i koji čine ono što većina nas i ne pomišlja a kamoli da se usudi učiniti. Matijanić se usuđivao govoriti istinu u ime te šutljive većine. On je, kao istraživački novinar puno učinio. Bavio se, prvenstveno, činjenicama a ne vrijednosnim sudovima a to je bit novinarstva. Mi, uglavnom, za vrijednosne sudove, uzimamo ono što su interesi moćnika. Samim tim, preispitujući činjenice, uviđamo da nam se kao vrednote podmeću, krivotvore, interesi moćnika", kaže Zlatko Paković, redatelj, pisac i kolumnist, autor velikog broja zapaženih predstava.

U prvom činu predstave na smrt se gleda iz perspektive ljubljenoga, kućnog ljubimca, u ovom slučaju gavrana koji nas izvještava o trenutku umiranja, o užasnom gubitku voljene osobe. Drugi je čin doživljaj umirućeg, trenuci smrtne agonije, ispunjeni fantazmagoričnim svijetom vilinskih bića koji su izmaštali umirući i njegova životna partnerica. U trećem, završnom, činu ispituje se perspektiva moći. U prvom dijelu doživljaj je iskren, u drugom iluzorni, najintimniji, a u trećem dijelu doživljaj je manipulativni, odnos strukture moći prema smrti onoga koji tu moć dovodi u pitanje.

Kazališni redatelj i dramski autor Zlatko Paković do sada je djelovao u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, na Cipru, u Bugarskoj, Norveškoj i Nizozemskoj. Hans-Thies Lehmann u studiji Zukunft des Lehrstücks naglašava: "Put kojim je krenuo redatelj i autor Zlatko Paković, vodi u budućnost izravnog ‚post-dramskog‘ načina na koji se može upotrijebiti model poučnog komada."

U predstavi igraju: Katarina Romac, Andrea Mladinić, Luka Čerjan, Tajana Jovanović, Zdeslav Čotić i Marija Šegvić, a glas porukama s Matijanićevog mobitela daje Vicko Bilandžić.

Zlatko Paković okupio je moćan autorski tim. Kostimografkinja i scenografkinja je Tina Vukasović Đaković, autor glazbe je underground muzičar i umjetnik Damir Avdić, plesni pokret potpisuje Anja Ostojić, dizajner svjetla je Srđan Barbarić, a zvuk oblikuje Tomislav Luetić.

Praizvedba je na programu 21. lipnja u 21 sat, a reprizne izvedbe su 23., 24. i 25. lipnja.