VIRALNI HIT BBC-jeva voditeljica u programu uživo pokazala srednji prst!

Maryam Moshiri, voditeljica BBC Newsa, nije bila svjesna da je uživo u eteru pa je u srijedu u 12 sati po britanskom vremenu u televizijskom programu milijunskom gledateljstvu pokazala - srednji prst!

Moshiri je imala gaf pred upaljenim kamerama netom nakon što je završilo poznato glazbeno odbrojavanje programa. Čim je shvatila da se program emitira uživo, jedna od glavnih voditeljica BBC-jeve mreže ekspresno se uozbiljila i počela čitati naslove vijesti o Borisu Johnsonu.

- Uživo iz Londona, ovo su BBC News - najavila je, no u jednom trenutku ipak se zbunila zbog pogreške pa je, govoreći o pandemiji covida-19 umjesto "coronavirus" promumljala "coronaverse".

Presenter Maryam Moshiri - summing up BBC professionalism and integrity in action. This is what you pay your licence fee for…. pic.twitter.com/lkWHprg2S5

— Bob M 🇬🇧💫 (@bobmca1) December 7, 2023