VIDEO Ukrajinci raketama napali zapovjedništvo ruske Crnomorske flote na Krimu!

Ukrajinci su raketirali grad Sevastopolj na Krimu, gdje se nalazi zapovjedništvo ruske Crnomorske flote, vijest je koju je na društvenim mrežama objavilo nekoliko medija, kao i savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko, javlja tportal.

Bila su dva udara na taj grad, što je izazvalo požar, kazao je načelnik Roman Padun u razgovoru za javni servis Suspilne. Nije naveo detalje o tome koje je oružje korišteno.

Missile strike on the headquarters of the Black Sea Fleet - so-called "governor" of Sevastopol. pic.twitter.com/RUV1xOhNs0 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 22, 2023

A missile struck the headquarters of the occupiers' Black Sea Fleet in #Sevastopol pic.twitter.com/Y4JyakyeAB — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023

Another video of the headquarters of the occupiers' Black Sea Fleet in #Sevastopol. pic.twitter.com/mGHd6Vi81y — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2023