VIDEO Tornado i velika tuča pogodili susjedstvo, evo do kud je stiglo novo veliko nevrijeme

Nakon što je napravilo puno štete na sjeveru Italije, jako grmljavinsko nevrijeme ušlo je more sjevernog Jadrana i velikom brzinom stiže prema zapadnoj obali Istre. Trenutno najveće šanse za jako nevrijeme imaju slovensko primorje i dio Istre oko Rovinja i Umaga.

Radar otkriva najjači odraz što znači da su oblaci visoki preko 12 km i sadrže tuču.

Siamo a Luglio, è giusto che debba far caldo, così dicono. Alcune persone, tutt'oggi, non conoscono la minima differenza...

Talijanski meteorolozi objavili su da je tornado pogodio okolicu Milana. Jak vjetar rušio je stabla, tuča je oštetila automobile i krovove, a ceste su poplavljene. Na dva krova izbio je požar te ih je udario grom. Zasad nema informacija o žrtvama.

confirmed tornado in the urban area of ​​Cernusco sul Naviglio east of Milano about 90 minutes ago @Djpuco @pgroenemeijer

