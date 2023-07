VIDEO S PLAŽE Pobješnjela majka: "Ako moj sin siluje tvoju kćer, to nije moj problem"

Društvenim mrežama ovih se dana opet širi snimka sukoba dvije žene s plaže na nepoznatoj lokaciji.

Snimka je dosad prikupila stotine tisuća pregleda i ljudi ne prestaju komentirati ponašanje jedne od žena..

- Ne dopuštaj svojoj kćeri da pokazuje guzove oko mojeg četverogodišnjeg sina. Ona ima 13 godina. Ne želim da se pokazuje mojem sinu - povikala je 'dama' s plaže na ženu koja je sve snimala. Šokirana žena, pod verbalnim napadom, pokušala je smiriti situaciju:

- Ali ona je na plaži i nosi kupaći kostim - odgovorila joj je mirno.

- Kakva majka dopusti djetetu da pokazuje toliko - nastavila je s napadom ljutita žena

- To je kupaći kostim - ponovila je majka 13-godišnjakinje, piše 24 sata.

- Ne, to su tangice! - nastavila je ljutita majka četverogodišnjaka.

U razgovor se potom uključila prijateljica 'napadačice', koja je pokušala smiriti situaciju. Čak su i neki od posjetitelja s plaže sugerirali ljutitoj ženi da je u krivu, da je kostim sasvim normalan i da se nalaze na plaži. No to ju nije spriječilo u daljnjim napadima. Počela je s prijetnjama.

- Misliš da će video pomoći. Ne znaš me, ne znaš gdje živim. Samo ćeš pokazati svima da si usr*** majka koja to dopušta kćeri - vikala je i ljutita žena i odmah dobila odgovor

- Snimam zbog svoje sigurnosti.

- Nokautirat ću te. Što ćeš onda. Hoće li ti video pomoći? Ja imam sina, ti ne. On ne mora buljiti u to. Ako moj sin siluje tvoju kćer kad bude stariji, to nije moj problem - završava svoju suludi monolog bijesna žena.

Njezino ponašanje brojni korisnici interneta odmah su osudili, a neki sumnjaju kako je bila pod utjecajem alkohola...