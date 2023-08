[VIDEO] PROCURILA NOVA SNIMKA ŽESTOKOG SUKOBA Dokaz da je bilo dogovora između Grka i Hrvata?

Ne prestaju se stišavati reakcije oko sukoba hrvatskih i grčkih huligana u Ateni uoči utakmice trećeg pretkola Lige prvaka između AEK-a i Dinama.

Grčki mediji također opširno prate ovaj slučaj, a trenutna situacija je takva da je grčka policija suzila listu osumnjičenih za ubojstvo 29-godišnjeg Michalisa Katsourisa.

Tijekom petka pa sve do nedjelje trajat će sudska saslušanja čak 105 uhićenih huligana, većinom iz Hrvatske, a na listi osumnjičenih navodno se nalazi petorica ljudi, jedan Hrvat i Albanac te još trojica Grka.

Dok traje istraga internetom kruže brojne snimke s mjesta sukoba, a najnovija se pojavila na Twitteru.

Kao i iz prijašnjih sličnih snimki kraj stadiona, vidi se da su navijači AEK-a bili okupljeni, što znači da su znali za dolazak BBB-a.

Zbog sve toga zvuči smiješno teorija AEK-a i dijela grčkih medija da se radilo o iznenadnom napadu BBB-a na domaće navijače i još da je bilo riječi o napadu na obitelji s djecom, kako su isprva prenosili grčki mediji, prenosi gol.hr.

